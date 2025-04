Sheinbaum llamará a unidad regional en Latinoamérica ante CELAC

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó que durante su participación ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), hará un pronunciamiento para llamar a la unidad de la región con miras a detonar su potencial.

Desde su conferencia matutina de este lunes, ratificó que asistirá por un par de horas a la reunión programada para este miércoles en Tegucigalpa, Honduras, por cuestiones de agenda.

Únicamente comentó que su postura ante otros líderes que acudirán será la de hablar sobre la relevancia de que la relación de Latinoamérica y el Caribe se fortalezca no sólo en lo comercial, sino también en lo cultural.

🇭🇳🤝🇲🇽Por primera vez en la historia, la IX Cumbre de Jefas y Jefes de Estado de la CELAC, reunirá a dos mujeres líderes de naciones, la Presidenta @XiomaraCastroZ y su homóloga de México, @Claudiashein con quien comparte lazos de cooperación en ámbitos como educación y cultura. pic.twitter.com/49P5mASfM6 — Cancillería Honduras (@CancilleriaHN) April 6, 2025

“Creo que es un momento importante para hablar también de la unidad de América Latina y el Caribe. No solamente con los presidentes y las presidentas que venimos de un movimiento progresista, si no por la importancia de ampliar la relación de América Latina y el Caribe. Somos una región con un potencial enorme, con una cultura muy cercana. Y entonces es parte de lo que voy a plantear, no voy a adelantar para que no sea una buena nota para el miércoles”, dijo.

Será el próximo miércoles cuando la Presidenta viajará temprano a Honduras, explicó que sí habrá ‘Mañanera del Pueblo’ pues presentarán directrices del plan energético, pero no se contará con su presencia.

