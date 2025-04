Cuau festejaba con drogras y escorts, acusa su hermana

Nidia Fabiola, media hermana de Cuauhtémoc Blanco, y quien lo acusa de violación en grado de tentativa cuando trabajó con él, denunció que el exgobernador de Morelos hacía fiestas en la casa de gobierno —donde vivía por razones laborales— en las que se consumía alcohol, drogas, y había presentes mujeres acompañantes conocidas como escorts.

En entrevista con Azucena Uresti, relató cómo ocurrió la agresión en una fiesta y aseguró que, aunque algunos asistentes notaron la irrupción de Blanco en su habitación, nadie intervino.

Al momento de los hechos, Blanco estaba en estado etílico, explicó. “Estaba alcoholizado esa noche (...) Yo veía a las chicas (acompañantes), yo guardaba mi auto y a veces me hacían que lo sacara para meter las camionetas del gobierno, donde las traían”, acusó.

Durante la noche de la agresión, agregó, “él estaba en una fiesta, si mal no recuerdo, era un partido del América; si no me equivoco, había amigos de él”.

En medio de la fiesta, el ahora diputado morenista irrumpió en su habitación al tratar de aventar la puerta; sin embargo, tenía seguro y “yo ya estaba acostada, prácticamente dormida. Con ese ruido me despierto y me espanté porque pensé que pasaba algo malo; entonces me paré a ver qué estaba pasando, abrí la puerta”, y entró Cuauhtémoc Blanco a su habitación de manera intempestiva.

La gente que estaba en la fiesta, dijo, se dio cuenta del hecho, sin embargo, no actuó: “Las cosas en esa casa... se hacía lo que él decía, y hacían muchas cosas”.

Ante la entrada intempestiva, la hermana de Blanco aseguró que se intentó defender y logró que se saliera de la habitación “porque simplemente empecé a hacer ruido. Ruido que él no quería que se enterara la gente”.

Nidia Fabiola también señaló que las personas que estaban a las órdenes de Cuauhtémoc Blanco sí vieron que entró a la habitación, pero no se enteraron de lo que adentro ocurrió.

Ante los señalamientos realizados por el propio exfutbolista de que el caso fue organizado por el exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, negó tener algún vínculo con el personaje; además, rechazó que su denuncia responda a intereses políticos.

“Ha sido muy complicado, no es padre estarte exponiendo por este tipo de cosas. Dicen que todo esto es un complot del exfiscal Carmona, pero lo desmiento, es una vil mentira, quieren desviar la información a otro lado. No tengo nada contra el señor, nunca hablé con el exfiscal”, señaló.

Narró que, tras los hechos, fue amenazada por el entorno del exfutbolista, en particular por su hermano Ulises Bravo, para evitar que denunciara.

“El que empezó con amenazas fue Ulises Bravo, su hermano. Él fue el que empezó con amenazas después de la agresión por el miedo a que yo pudiera denunciar”.

Por su parte, Rodrigo Dorantes, abogado de Nidia Fabiola, aseguró que “quieren desviar la atención diciendo que yo trabajé en el gobierno de Graco Ramírez, pero la abogada de ellos también trabajó con Graco Ramírez; yo fui su jefe de la abogada de ellos, todas esas cosas es para generar conflictos políticos que no hay y que quieren que haya”, dijo.