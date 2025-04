Fracasa 4T en aprobar a más de 50 magistrados

No alcanza mayoría calificada por primera vez

Por primera vez, Morena y sus aliados no alcanzaron la mayoría calificada en la LXVI Legislatura para aprobar una cuestionada lista de 56 magistrados pertenecientes a tribunales electorales de 30 estados del país, los cuales fueron propuestos por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), de una lista de mil 007 candidaturas declaradas idóneas por la Comisión de Justicia.

De un quorum de 112 senadores, votaron por cédula 72 a favor, 38 en contra y dos abstenciones; por lo tanto, les hicieron falta tres votos para completar la mayoría calificada requerida. La oposición tenía 32 legisladores presentes y sumaron 38 con seis senadores del oficialismo que votaron en contra.

El Dato: El dictamen que propone la Jucopo de 56 magistrados no pasará por una cámara revisora y, de aprobarse, los magistrados quedarán en el PJF en su nueva integración.

“Creo que es una reflexión importante para nuestro movimiento, porque de repente se subestima lo difícil que es construir la mayoría calificada, se subestima quienes han aportado, se piensa que las cosas están hechas y más, y como se ve no es así”, señaló el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

Calificó como “positivo” que no se alcanzara la mayoría y a su consideración “nos hace un llamado de atención, me parece que tenemos que fortalecer la unidad, mejorar nuestros mecanismos de acuerdo, fortalecer los lazos de unidad”.

Ante los hechos, Noroña adelantó que hoy se pondrá a consideración del pleno un nuevo acuerdo, y aseguró que “este acuerdo será aprobado”, pues “con modificar un solo caso, un solo nombre, ya no es el mismo proyecto”.

Se le cuestionó si habría “un jalón de orejas” a los senadores de Morena y aseguró: “No, porque el voto es secreto. Hubo compañeros que no estuvieron, varios que deberían estar aquí, no estuvieron, hubo inasistencias. Me estaban comentando que hubo dos boletas en blanco”.

Previo a la sesión, integrantes de la oposición, como el líder del PAN, Ricardo Anaya, afirmó que esta elección que sería por cédula es un “absoluto cochinero”, al argumentar que la integración de las listas es porque Morena quiere “quedarse con el control total y absoluto de los tribunales electorales, lo cual daría pie a que eventualmente regresemos a las épocas de los fraudes electorales”.

Aseguró que su bancada votaría en contra de este “fraude electoral anticipado”, pues “con ellos ya controlando los tribunales electorales, ¿qué democracia vamos a vivir en el país?”.

Cabe resaltar que la Comisión de Justicia, presidida por Javier Corral, fue la que procesó el dictamen que fue discutido.

Clemente Castañeda, líder de la bancada de Movimiento Ciudadano, afirmó en conferencia que lo que haría Morena de manera unilateral es prácticamente elegir en solitario a quienes integrarán los tribunales electorales locales. “Ustedes han sido testigos de todo este ejercicio que hoy lo podemos decir lamentablemente ha sido una simulación”, señaló.

El emecista advirtió que esta elección es el “preámbulo de lo que seguramente estaremos viendo con la elección del Poder Judicial del día 1 de junio”.

Acusó que hay una “negación total” de Morena “a una evaluación abierta de quienes integran estas listas y lo que van a hacer es lo que hacía el antiguo régimen y que ellos tanto criticaban”.

Explicó que en la Jucopo en la que fue presentado el acuerdo de los magistrados “no hubo ningún proceso de acercamiento, diálogo, entendimiento, evaluación de los más de mil integrantes que aspiran”.