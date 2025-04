Claudia Sheinbaum fija meta de 150 mil mujeres ejidatarias para 2030.

Desde la Ex Hacienda de Chinameca en Ayala, Morelos, en el 106 Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata , la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que para 2030 la meta de su administración es que 150 mil mujeres obtengan el título de propiedad de sus tierras y sean reconocidas como ejidatarias con todos los derechos agrarios.

“Hoy decidimos dedicarlo para el reconocimiento también de las mujeres como propietarias de la tierra (…) 27 por ciento de todos los derechos agrarios reconocidos son para mujeres, solo 27 por ciento. Nos pusimos de meta que, al 2030, tiene que haber 150 mil mujeres más que sean reconocidas como ejidatarias o como comuneras, con todos los derechos agrarios”, destacó en el evento en el que entregó los 10 primeros títulos de propiedad a mujeres del pueblo de O´dam, Durango y del estado de Morelos.

Explicó que las mujeres han desempeñado un papel fundamental en las transformaciones que ha vivido el país; sin embargo, no se les ha dado el reconocimiento necesario, por ello, el objetivo es que desde el Gobierno de México se incremente el número de mujeres que sean propietarias de sus tierras.

“Históricamente se pensaba que las mujeres no podíamos ser propietarias de la tierra, no podíamos ser ejidatarias o comuneras, quien trabajaba la tierra, quien era heredera; si había una familia, que moría el padre y tenía puras hijas, entonces se quedaba la tierra sin registro, sin herencia, comunal o ejidal; que pocos países en el mundo tiene el reconocimiento de la propiedad colectiva de la tierra, eso viene desde los pueblos originarios de nuestro país”, puntualizó.

Recordó que uno de los principios fundamentales del Humanismo Mexicano es “por el bien de todos, primero los pobres”, que plantea fortalecer la economía desde abajo para alcanzar la prosperidad compartida.

Por ello expuso que, como parte del Plan México, el Programa Cosechando Soberanía

busca impulsar la producción nacional de productos del campo, principalmente del maíz criollo, el frijol, la leche y el cacao para fortalecer el mercado interno y que las y los campesinos vivan mejor.

“¿Qué queremos al final? Primero, que el campesino viva bien, segundo que produzcamos más maíz, que no tengamos que importar tanto maíz, pero no cualquier maíz, el maíz que viene de México, el maíz criollo, ya saben que ya se prohibió en la Constitución el maíz transgénico, ¿verdad? No se puede sembrar maíz transgénico en nuestro país, está prohibido por la Constitución. Queremos que se produzca más maíz, más frijol, más leche, que haya autosuficiencia alimentaria que es parte de este programa que llamamos el Plan México, que queremos que haya más desarrollo en el país con bienestar, que no se puede hablar de crecimiento económico si la gente, si en México no se vive bien”, aseveró.

El Procurador Agrario del Gobierno de México, Víctor Suárez Carrera, precisó que los trabajos para alcanzar la meta de 150 mil certificados y constancias de derechos agrarios estará a cargo del sector agrario, encabezado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Secretaría de las Mujeres, los Tribunales Agrarios, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

“Hoy la política agraria tiene rostro de mujer. En la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se entregarán Certificados y Constancias de Derechos Agrarios Plenos a, al menos, 150 mil mujeres rurales”, destacó.

El director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), Felipe Ávila Espinosa, destacó la importancia del movimiento zapatista en la historia de México y señaló que Emiliano Zapata le dio un profundo sentido social a la Revolución Mexicana.

Resaltó la visión de Zapata con la elaboración del Plan de Ayala, que permitió que las y los campesinos pudieran ser dueños de las tierras que trabajaron y que a 106 años de su muerte, lo convirtió en el símbolo del agrarismo nacional, el cual permanece vigente en la lucha de organizaciones sociales.

Por su parte, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, destacó este y otros programas en favor del campo, como Sembrando Vida, que han beneficiado productores y productoras morelenses. Además, destacó que la entidad se ha posicionado como la principal productora de cecina y de peces de ornato a nivel nacional.

Finalmente, la ejidataria de Chipitlán, Acela González Palacio, en representación de la Red de Mujeres Agrarias, entregó el Documento de reflexión sobre la política agraria, que contiene propuestas alineadas al Plan Nacional de Desarrollo, sustentadas en los ejes de Gobernanza con Justicia, Desarrollo con Bienestar, Economía Moral y Trabajo, entre las que destacó agilizar el apoyo a sus proyectos con menos requisitos, armonización con las instituciones agrarias, que existan traductores en lenguas indígenas para apoyar los trámites agrarios y también en Tribunales Agrarios.

“Las mujeres agraristas seguimos luchando, ahora sin fusil, para que nos incluyan, nos escuchen y nos atiendan”, resaltó.

Acompañaron a la Presidenta de México, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel; el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán; la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora; el nieto del General Emiliano Zapata, Manuel Manríquez Zapata; la presidenta del Comisariado Ejidal de Jiutepec e integrante de la Red de Mujeres Agraristas, Dolores Mena Sámano.

Así como el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Leonel Cota Montaño; la presidenta municipal de Ayala, Nayeli Guadalupe Mares Mérida; las ejidatarias del pueblo O’dam, Durango: Ericka de la Cruz Soto; María Isabel Soto Mendoza; Inocencia Cervantes Salvador y Carolina Rodríguez Macías; de Morelos, Alma Staisy Ibarra Cejudo, Francisca de la Rosa Pineda; Hilda Nohemí Castillo Báez; Dora Guillermina Barrera Luna; Petra Bahena Guadarrama y María Dolores Jacobo Reyes.

