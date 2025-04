El juego de Corral

En los corrillos políticos de Chihuahua se comenta que uno de los primeros damnificados con el freno de mano que la Presidenta Claudia Sheinbaum le puso a la senadora de Morena Andrea Chávez, es su compañero de bancada Javier Corral. Hay quienes aseguran que Corral vio en la legisladora una posibilidad de tomar revancha en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien logró llegar al poder a pesar de las trabas de todo tipo que le puso quien era su correligionario. Pero más aún, se comenta que Corral busca vacunarse contra una solicitud de desafuero en su contra que se está cocinando en la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, toda vez que la orden de aprehensión que no pudo ejecutar el pasado 15 de agosto, está vigente. Lo que el exgobernador quizá no ha tomado en cuenta, nos dicen, es que no es del agrado de toda la 4T, y que el apoyo de Andrea, con quien se le ve muy cerca, quizá no le alcance para enfrentar lo que viene. Pendientes.

