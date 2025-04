“Que mejor llegue alguien sensible”

Y hablando de reuniones con madres buscadoras, no deja de llamar la atención la ausencia de una institución que, de haber querido, podría haberse sumado a estos diálogos. Nos referimos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que encabeza Rosario Piedra, quien sigue sumando, nos dicen, exigencias para que deje el cargo. Y es que no se entiende cómo ni de broma apareció en el lugar de los encuentros promovidos por Gobernación y cómo en el momento actual la agenda de la otrora activista en materia de Derechos Humanos no tiene espacio para incluir este tema. Con su desdén, nos comparten, flaco favor le hace Piedra al gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum. Así hallan más justificación las exigencias de colectivos de que se vaya. “Yo le solicito aquí desde el momento, la renuncia de la comisionada nacional de derechos humanos, y vamos a luchar porque ella sea destituida, porque a ella no le interesan las víctimas, que lo ocupe una persona que sea sensible”, afirmó Ceci Flores. Uf.

