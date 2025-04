Que ya quitó su imagen

Dicen la senadora morenista Andrea Chávez que ya mandó quitar su imagen de las unidades móviles médicas que circulaban por todo Chihuahua haciendo un doble servicio: atendiendo problemas de salud y, de refilón y ahí como no queriendo la cosa, haciendo más amplia la presencia de la legisladora del guinda que busca convertirse en la próxima candidata del guinda al gobierno de esa entidad. En este caso, nos comentan, ha insistido que no retirará de circulación las unidades y ambulancias solo ya no tendrán su rostro y nombre. En días pasados los reflectores se posaron encima de ella por el señalamiento que se dio desde Palacio Nacional para que se establezcan reglas en Morena y “nadie se adelante a nada”. El caso de la promoción, para muchos anticipada que realiza Chávez, es el más conocido, por lo que no se puede desasociar la petición no solo relacionada con la contención cuando faltan dos años para la elección estatal, sino también para volver a poner sobre la mesa máximas de la 4T como la de que no se trata nada más de llegar por llegar al poder. Ahí el dato.

