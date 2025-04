Coxsackie, sin alerta, pero va en aumento

Oaxaca, Morelos, Puebla y Estado de México han registrado un aumento en la presencia de casos de coxsackie, que provoca una enfermedad de manos, pies y boca, la cual afecta sobre todo a menores de cinco años de edad, provocándoles llagas dolorosas en la boca y sarpullido. Y aunque expertos en salud consideran que el aumento ha sido paulatino, no existe una alerta sobre este padecimiento, “ya que es una enfermedad que aún está controlada, pero debe observarse, porque está más presente en niños”.

Andrea Escamilla Flores, médico pediatra, recordó que la semana antepasada, en el Estado de México, padres de familia del Jardín de Niños Diego Rivera se manifestaron de manera pacífica para pedir a las autoridades escolares atender el problema de los casos de coxsackie y escarlatina que se han presentado.

El Dato: Con coxsackie se deben tener medidas como el lavado de manos, usar antiséptico y cubrir nariz y boca al estornudar

“Los virus de coxsackie forman parte de la familia de enterovirus, que también incluye a los virus de la polio y de la hepatitis A, que viven en el aparato digestivo de los seres humanos.

“Los virus se pueden transmitir de persona a persona, generalmente por no lavarse las manos y por las superficies contaminadas con excremento (heces), donde pueden vivir durante varios días, así que es más alta la probabilidad de que se presente en niños”, explicó.

La especialista tomó como ejemplo el caso de los padres de familia en el kínder de Toluca, pues dijo que, según los manifestantes, durante los últimos días se han estado presentando casos de coxsackie y escarlatina en inmediaciones de la escuela y las autoridades ignoraron la situación, lo que desató el enojo de los padres, quienes dijeron que habían sido notificados sobre el caso de un alumno con el virus y hasta hoy suman siete pequeños contagiados.

El secretario de Salud del estado de Morelos, Mario Ocampo Ocampo, declaró que en la entidad no se tiene reporte oficial de algún brote de los que se ha escuchado; refirió que no hay registro, y recomendó a la población no crear alarma, pero sí prevenir.

Aunque no precisó cifras, Ocampo Ocampo comentó que la incidencia es la habitual y “no representa ningún riesgo a la sociedad”.

El epidemiólogo Aldo Reyes Cisneros aseguró que el virus no es peligroso o de cuidado: “No debe generar alarma entre los padres y madres de familia”. El especialista dijo que no existe una vacuna contra el virus; sin embargo, solicitó a los padres y madres de familia estar al pendiente de los pequeños, con el fin de que tengan su esquema de vacunación completo.

En enero de este año, a causa de un brote del virus coxsackie, conocido como “mano-pie-boca”, que provoca llagas dolorosas en la boca y sarpullido en manos y pies en menores de edad, la Escuela Primaria Francisco J. Mújica, ubicada en el Centro Histórico de Oaxaca, suspendió clases.

Minerva Alavez Girón, directora del plantel, informó en esa ocasión que un grupo de estudiantes presentó síntomas de dicho padecimiento, por lo que, como medida preventiva, se determinó la suspensión de actividades para evitar la propagación del virus.

Síntomas │ indicios de la enfermedad:

Fiebre

Llagas en

la boca

Sarpullido en manos, pies y boca

Falta de apetito