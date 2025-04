Piden explicaciones

Y es la compra de medicinas y en particular el componente fallido de ésta, que provocó la anulación de todo el proceso licitatorio, el que sigue generando inquietud entre legisladores de oposición. Es por ello que en el Congreso están demandando la comparecencia del secretario de Salud, David Kershenobich, y del subsecretario del ramo, Eduardo Clark. En particular el PRI, nos comentan, pide que den la cara y expongan detalles sobre la compra consolidada de medicamentos y en particular den detalles sobre por qué estuvieron a punto de comprarlos con un sobreprecio de 13 mil millones de pesos. Un segundo tema es el desabasto, que, acusan, se puede ver en los centros de salud que lucen anaqueles semivacíos. Por lo pronto, la dependencia que tiene los ojos encima es la encargada de las licitaciones, Birmex, que recibió este año más de 16 mil millones de pesos para encargarse de que las medicinas llegaran. Advierten que si no es atendida su petición, entonces no sólo quedarán los encargados como ineficientes, sino también como opacos. Ahí el dato.

