Crece clamor para que Piedra deje la CNDH

La exigencia para que Rosario Piedra Ibarra renuncie a la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) escaló, al sumarse más voces de fuerzas políticas en tal sentido, después de que la ombudsperson se ausentó de las reuniones que la Secretaría de Gobernación (Segob) ha sostenido con colectivos de familias buscadoras de personas desaparecidas.

La senadora priista Claudia Anaya aseguró que la oposición está lista para impulsar su destitución, al considerar que la ombudsperson “abandonó a las víctimas” y “se puso del lado del poder”, mientras que el senador sin partido Manlio Fabio Beltrones acusó a la titular de la CNDH de guardar silencio ante el fenómeno de las desapariciones.

El Dato: el pasado 6 de abril, Piedra Ibarra afirmó que la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU representa un discurso “descontextualizado”.

“El silencio o la ausencia no puede ser la respuesta a los colectivos de búsqueda, cuando han sido ellos los que han visibilizado la gran tragedia de las desapariciones en México”, señaló Beltrones Rivera a La Razón.

“Escucharles, verles a los ojos y acompañarles es apenas el inicio de un acto de justicia y de respeto a su dignidad humana”, expresó el senador, que también ha impulsado una iniciativa para reconocer a las familias buscadoras como “auxiliares de gobierno” y que las madres buscadoras sean reconocidas en la ley por la actividad que realizan.

Comentó que ha trabajado desde hace siete meses con nueve colectivos de Sonora, así como con familias y madres buscadoras, y “su gran duelo los hace fuertes para enfrentar dos grandes lastres: la indiferencia de las autoridades y las constantes amenazas del crimen organizado”.

La senadora Claudia Anaya recalcó que Rosario Piedra “se la ha pasado destruyendo la CNDH, se ha puesto del lado del poder y ha dejado a las víctimas a la deriva”.

Aseguró a La Razón que desde su primer periodo al frente de la CNDH, “dejó en claro que ella iba a tomar un rumbo alejado de las víctimas, no del lado del vulnerable o del lado ciudadano”.

En la actualidad, agregó, los colectivos “en las últimas reuniones con Gobernación dijeron que no pueden trabajar con alguien que no los defiende o que no está de su lado. Rosario sabe que tiene el repudio de las organizaciones porque las dejó solas. Y no es un tema de apreciación o de simpatías, es un tema de institucionalidad y ella no la tuvo. Las víctimas están buscando quién represente sus intereses.

“Quienes conocimos la labor de su madre, no podemos concebir que Rosario esté actuando de esta manera. Estamos hablando del tema de las desapariciones, y tú no puedes entender cómo una persona que estuvo tan cerca de la lucha de doña Rosario, hoy se desprenda de esa lucha”, comentó.

Pidió entender la “decepción y la tristeza” de los colectivos de familias buscadoras “que lucharon a un lado de doña Rosario Ibarra de Piedra, al ver el comportamiento de la hija que, sólo por tener un cargo, dejó de lado la lucha de su madre, de su historia familiar y la historia de su hermano. Eso es muy triste y decepcionante”.

La también priista y vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara alta, Karla Toledo, lamentó que a Piedra Ibarra “le queda grande” la CNDH, además de que señaló que se ha vuelto insensible.

“Le hace honor a su apellido y tiene el corazón de piedra, porque ella no se sensibiliza con lo que vivimos a diario, donde más personas desaparecen. Es gravísimo que ella ni siquiera se digne a asistir a las reuniones y escuchar de viva voz los testimonios de las familias buscadoras”, comentó.

Apenas un día antes, la diputada panista Annia Gómez exigió la renuncia de Piedra Ibarra por “omisa, insensible”, y por haberse convertido en “una extensión del gobierno”. Estas críticas se suman a las que han vertido las propias madres buscadoras, que igualmente exigen su renuncia.

Apoyan extra para sacar ley sobre desapariciones

Legisladores de la oposición respaldaron la petición de la Presidenta Claudia Sheinbaum de convocar a un periodo extraordinario de sesiones para aprobar la iniciativa en materia de desaparición; sin embargo, pidieron que se lleve a cabo un parlamento abierto para escuchar a los colectivos de búsqueda.

En entrevista con medios, la priista Cristina Ruiz respaldó la convocatoria y destacó la “urgencia” de legislar en esta materia; sin embargo, enfatizó la necesidad de realizar un parlamento abierto, “porque hay que escuchar las peticiones y las propuestas de las madres buscadoras, que son quienes todos los días viven esta situación y han sido conocedoras de muchos temas”.

La también priista Claudia Anaya pidió que la reforma sobre desaparición siga el mismo esquema de 2017 con participación de familias, gobierno y Congreso. “Es una tomadura de pelo querer proceder con la misma iniciativa que la Presidenta mandó”, dijo a La Razón.

Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, expresó apoyo al periodo extraordinario; sin embargo, expresó que le preocupa “que todo el proceso de consulta con los colectivos se esté llevando a cabo sin la intervención del Poder Legislativo, que es donde se refleja la pluralidad política, donde estamos representadas las diferentes visiones del país y es el espacio por excelencia para escucharnos y construir acuerdos”.

Mientras que Manlio Fabio Beltrones, senador sin partido, dijo a este medio que “un periodo extraordinario nos daría la posibilidad de conciliar la iniciativa de la Presidenta con las que hemos presentado algunos legisladores”.