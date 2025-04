Gobierno exhibirá y sancionará a farmacéuticas por demora o incumplimiento en entrega de medicinas

Por incumplir con las licitaciones ganadas o por entregar a destiempo los medicamentos, el Gobierno Federal exhibirá y sancionará a las farmacéuticas que caigan en estos supuestos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló durante su conferencia matutina que hay casos en donde empresas dedicadas a la venta de fármacos concursan en los procesos públicos, ganan las licitaciones y no cumplen a tiempo con la entrega de los medicamentos que se comprometen a producir.

Debido a esto, anunció que se darán a conocer los nombres de las farmacéuticas, a las cuales también se les impondrán sanciones, como la inhabilitación.

“Hay una parte que es importante, porque también las farmacéuticas, no todas, pero muchas de ellas ganan una licitación diciendo que pueden entregar medicamentos en tal fecha y después no los entregan. A ver si la próxima vez que venga el Gabinete de Salud, que se explique todo esto. Entonces, hay un montón de medicamentos que no se han entregado en la fecha de que los que ganaron la licitación dicen que la van a entregar. Ahí va a haber sanciones, inhabilitaciones incluso”, declaró.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR