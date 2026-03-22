Autopista México-Pachuca HOY: Cierres, bloqueos e incidentes este 23 de marzo

La Autopista México-Pachuca es una vialidad clave para muchos conductores, pues esta sirve como conexión entre la Ciudad de México, el Estado de México y Pachuca, por lo que muchas personas la utilizan diariamente.

De acuerdo con las autoridades correspondientes, para este lunes 23 de marzo no se ha emitido ninguna alerta sobre posibles afectaciones para la Autopista México-Pachuca.

Hasta el momento La Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales (Capufe) no han informado sobre algún posible cierre de la Autopista México-Pachuca para este lunes, por lo que las personas podrán circular por dicha vialidad con normalidad.

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Pese a esto, se recomienda a las personas mantenerse alerta de cualquier anuncio que sea emitido durante el transcurso del día sobre manifestaciones, cierres o accidentes viales que se registren.

Esto debido a recientemente se han registrado protestas y bloqueos por parte del Frente Nacional de Rescate al Campo Mexicano (FNRCM) y la Alianza Nacional de Transportistas (ANTAC).

¿Cómo está la autopista México-Pachuca HOY 23 de marzo? ı Foto: Cuartoscuro

¿Hay bloqueos en la México-Pachuca hoy?

Para este lunes no se ha confirmado algún bloqueo oficial, pero en ocasiones las movilizaciones y bloqueos en esta autopista no son anunciados previamente, por lo que se recomienda a las personas permanecer alerta.

En un grupo en redes sociales de venta en Pachuca se realizó una publicación en la que señalan que se ha registrado falta de agua en la colonia San Antonio el Desmonte, por lo que proponían cerrar la autopista desde las primeras horas del lunes; sin embargo, esta publicación no ha tenido gran alcance.

A las personas que circulan por la autopista se recomienda tomar precauciones principalmente durante las llamadas horas pico, que ocurren durante los horarios de salida y regreso a la CDMX.

Publicación en Facebook sobre cierre de la Autopista México-Pachuca ı Foto: Captura de pantalla

También se recomienda consultar los reportes emitidos por la Guardia Nacional y Capufe, salir con anticipación para evitar retrasos durante los traslados, y tomar en consideración las rutas alternas como la Vía Morelos o el Circuito Exterior Mexiquense en caso de ser necesario.

Asimismo, se recomienda tener precaución debido a las condiciones climáticas que se han registrado durante el mes de marzo, pues estas podrían propiciar el registro de accidentes vehiculares en la zona.

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