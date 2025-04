Lanzan 70 colectivos jornada de búsqueda

Familias y madres buscadoras, agrupadas en Unificación Nacional contra la Desaparición, anunciaron que, tras los hallazgos de Teuchitlán, llega para ellas la segunda Jornada Nacional de Búsqueda del año, que se realizará en Semana Santa y la cual arrancó ayer.

“Para nosotras no hay vacaciones, nadie que perdiera a su hija o hijo se daría descansos; ese es nuestro caso, muchas creemos en Dios, esta semana es importante para nosotras, es la Semana Mayor y no vamos a parar, seguiremos en esta jornada, hasta encontrarlos”, dijo la madre buscadora Virginia Ponce.

Comentó que en la nueva jornada nacional participarán más de 70 colectivos buscadores de personas desaparecidas y se notificó que no tendrán el acompañamiento de las autoridades.

Las madres y padres buscadores hicieron un llamado a las iglesias y comunidades para que acompañen en la búsqueda con esperanza y les permitan alojamiento en sus caminos; además, pidieron a artistas que, a través de sus trabajos, ayuden a visibilizar la desaparición en México.

“Tengan empatía, hoy nos tocó estar a aquí, no sabemos si ya les toque el día de mañana… esperamos en Dios que nunca pase eso. Lamentablemente necesitamos el apoyo, somos doctoras, inspectoras, buscadoras, no tenemos ningún sueldo y no pedimos estar aquí”, expresó Ponce Rodríguez, quien se encuentra en búsqueda de su hijo Víctor Hugo Meza Ponce, desaparecido el 20 de junio de 2020.

Raúl Servín, quien busca desde hace siete años a su hijo Raúl Servín Galván, reconoció que en Jalisco, “todas las carpetas están estancadas”, pero que ahora se hará un seguimiento directo, “mientras tanto nosotros seguiremos con nuestras búsquedas, en esta jornada”.

“Nos están prometiendo que sí nos van a cumplir con eso, pero sí, vamos por buen camino hasta ahorita”, mencionó Servín, quien se mostró cautelosamente optimista sobre el futuro y señaló que para ellos es necesario seguir en la búsqueda, ya que entre los colectivos se ha creado una gran familia que no descansa.

En tanto, el diputado federal Rubén Moreira Valdez expresó su preocupación sobre la eficiencia de los periodos extraordinarios en el Congreso, destacando la necesidad de tener más tiempo para el análisis de iniciativas importantes e incluir a la oposición en la discusión de temas trascendentales.

Luego de criticar la falta de diálogo en el tema de las personas desaparecidas, aunque la Secretaría de Gobernación está escuchando a las madres buscadoras, cuestionó el destino de los resultados de estas reuniones; por lo que el coordinador parlamentario del PRI hizo un llamado a la apertura y transparencia en el proceso legislativo, además de realizar parlamentos abiertos en las cámaras de Diputados y Senadores.

En un diálogo virtual con medios de comunicación, destacó la importancia de escuchar a las madres buscadoras y a la sociedad civil en general, así como asegurar que los resultados de estos diálogos se traduzcan en acciones concretas.