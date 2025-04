Amelaf: Cayó compra por descalificaciones injustas de Birmex

El presidente de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), Juan de Villafranca, denunció que “Birmex (Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México) descalificó injustificadamente” la participación de productores farmacéuticos en la compra consolidada de medicamentos, tras lo cual fueron presentadas cerca de 400 inconformidades ante dicha empresa, por lo cual se declaró la nulidad total de la licitación.

“Esto se dio porque Birmex descalificó injustificadamente a los laboratorios, quienes presentaron cerca de 400 inconformidades y, ante ese cúmulo, se declaró la nulidad. De dos mil 800 claves, en 175 se detectaron inconsistencias e irregularidades. A partir de ahora viene la cancelación de contratos. Las órdenes de compra de hace una semana, esas se van a surtir, todo lo que se adjudicó se está entregando”, señaló, en entrevista con La Razón.

El Dato: La Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos se comprometió, respecto a las compras públicas en 2025, a surtir con rapidez las solicitudes de medicamentos.

Señaló que, “al quedar nula la licitación, viene una cancelación anticipada de los contratos y viene un proceso de subasta inversa”.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Atención sobre desaparecidos

De Villafranca refirió que hubo en la licitación varias irregularidades por cuestiones básicamente administrativas y, derivado de ello, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno detectó “otras anomalías”. Comentó que hubo laboratorios que reflejaban sobrecostos porque no se revisó previamente y, en algunos, incluso eran único proveedor, y se dieron muchas fallas por parte de Birmex.

Expuso que, luego de que quedó nulificada la licitación anterior, previamente “llegaron a pedir desde 25 y hasta 50 por ciento de requerimiento anual. Hay una cancelación anticipada de los contratos, y lo que va a ser es un proceso de subasta inversa, pero no les garantiza ganar”.

Añadió que la cancelación implica que no se repondrá la licitación, sino que habrá un nuevo proceso de compras para el mercado público. Además, subrayó que aproximadamente seis por ciento de las claves adjudicadas se vieron afectadas. Sin embargo, el impacto real en el desabasto será determinado por los pacientes.

“Ha habido órdenes de compra importantes en los últimos días, lo que esperamos garantice el abasto, (pero) serán los pacientes quienes califiquen el éxito o fracaso del proceso al recibir sus medicamentos. De momento, con lo ya surtido, hay una base de compra donde puede haber medicamento hasta junio”, manifestó.

Mientras tanto, refirió, Amelaf continúa pendiente de cómo se definirá el nuevo modelo de compra y sigue colaborando para evitar el desabasto médico.

El jueves pasado, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, aclaró que no fueron anuladas únicamente 175 claves de medicamentos con sobrecosto, sino un total de mil 539, como parte de la licitación realizada por Birmex para la compra consolidada de medicamentos 2025-2026. Sin embargo, aseguró que, a pesar de la nulidad, el abasto de medicamentos e insumos continuará sin afectaciones.

Clark García Dobarganes comentó que, hasta esa fecha, se habían adquirido más de dos mil 800 millones de piezas, entre medicamentos e insumos médicos, de las cuales cerca de mil 500 claves estaban involucradas en una licitación que presentó diversas irregularidades.

Indicó que, tras detectarse sobreprecios en al menos 175 claves por un monto cercano a los 13 mil millones de pesos, se decidió revisar toda la licitación, lo que llevó a la anulación total de las mil 539 claves involucradas.

Rafael Gual, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), reconoció que la entrega de medicamentos e insumos en hospitales y almacenes de los estados del país respecto a la compra consolidada “ya enfrenta en sus inicios problemas logísticos”.

“La industria farmacéutica está entregando lo que se le pide. Sí tenemos problemas de recepción, en algunos casos, porque no tienen capacidad para recibir. Han sido muchas condiciones; no todo es miel sobre hojuelas”, reconoció.

Gual dijo que la distribución de medicamentos e insumos médicos se llevará a cabo en más de 360 puntos de entrega, así como en hospitales, pero que se han reconocido problemas logísticos.

“En varios de los lugares de entregar los medicamentos no cuentan con la infraestructura adecuada, como cadena de frío, permisos para recibir productos controlados o capacidad para manejar envíos de 10 o hasta 15 laboratorios de manera simultánea”, expuso.

Exhibirán y sancionarán a farmacéuticas por demora

| Por Yulia Bonilla

Por incumplir con las licitaciones ganadas o por entregar a destiempo los medicamentos, el Gobierno federal exhibirá y sancionará a las farmacéuticas que caigan en estos supuestos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que hay casos en donde empresas dedicadas a la venta de fármacos concursan en los procesos públicos, ganan las licitaciones y no cumplen a tiempo con la entrega de los medicamentos que se comprometen a producir.

Debido a esto, anunció que se darán a conocer los nombres de las farmacéuticas, a las cuales también se les impondrán sanciones, como la inhabilitación.

“Hay una parte que es importante, porque también las farmacéuticas, no todas, pero muchas de ellas ganan una licitación diciendo que pueden entregar medicamentos en tal fecha y después no los entregan. A ver si la próxima vez que venga el Gabinete de Salud, que se explique todo esto. Entonces, hay un montón de medicamentos que no se han entregado en la fecha de que los que ganaron la licitación dicen que la van a entregar. Ahí va a haber sanciones, inhabilitaciones incluso”, declaró.

En otro punto, Sheinbaum Pardo informó que ha autorizado la compra emergente de medicamentos oncológicos para garantizar el abasto y atención a los pacientes con cáncer. Aseguró que al menos esta parte quedará resuelta.

Para el abastecimiento a nivel estatal, apuntó que se hará contacto con las y los gobernadores para que se enteren de las acciones que se toman desde la Federación, particularmente en cuanto a la adquisición de medicamentos de urgencia.

Sobre el procedimiento de subasta inversa que se aplicará para adquirir los fármacos, la mandataria compartió que hubo casos en donde algunos fármacos salían en 38 mil pesos bajo el proceso de licitación, pero al momento de iniciar la subasta, el costo se logró reducir a la mitad.