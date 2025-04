Que alguien explique

Así que Movimiento Ciudadano quiere ver con lupa la elección judicial. Y es que resulta que, a través de un punto de acuerdo, Clemente Castañeda pidió que Guadalupe Taddei, presidenta del Instituto Nacional Electoral, acuda al Senado a explicar cómo se instalarán casillas, cómo se manejarán las urnas y cómo se contará cada voto. ¿Desconfianza? No lo dicen así. Pero nos cuentan que sí subrayan que es un proceso inédito, con reglas que todavía no terminan de aterrizar para muchos, incluso dentro del Legislativo. Castañeda recuerda que el propio INE reconoció irregularidades en las listas de aspirantes, y aunque ya se actualizó la lista oficial, el ruido persiste. Por eso la petición: que se explique todo, a detalle y de frente, antes de que el proceso avance más. Porque en democracia, se dijo, lo que no se entiende, se sospecha. Ya se verá si el punto pasa y se atiende la petición o nomás les dicen que no.

