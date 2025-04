Oposición exige elevar queja por promocional

Las bancadas del PAN y el PRI en la Cámara de Diputados exigieron al Gobierno envíe al de Estados Unidos una nota diplomática para mostrar la inconformidad del pueblo de México a la transmisión en la televisión de spots publicitarios de la Secretaría de Seguridad Nacional de ese país en los que se señala que los migrantes son criminales.

El coordinador de los legisladores federales del tricolor, Rubén Moreira, calificó el spot de inaceptable y exigió al Gobierno mexicano una respuesta contundente.

“Veo que el Gobierno federal no es contundente, no basta con decir que no se está de acuerdo, pues claro que nadie está de acuerdo, si usted pregunta aquí, ninguno está de acuerdo e incluso estamos ofendidos.

TE RECOMENDAMOS: Acción de seguridad Seguridad federal desmantela laboratorio clandestino de metanfetaminas en Coyuca de Catalán

“¿Dónde está la nota diplomática?, donde se reclama eso por la vía que es del derecho internacional, ¿por qué no se llama al embajador mexicano en Washington acá?, ¿por qué no se manda a llamar al responsable de la embajada norteamericana para exigirle una explicación?, ¿por qué no hay respuestas más contundentes del Gobierno mexicano? Esto lastima los derechos humanos, lastima a una nación que hasta ahora ya ha sido amiga de los americanos”, reprochó.

Moreira Valdez señaló que adicionalmente se haya permitido la transmisión del spot del Gobierno estadunidense en la televisión nacional.

En el mismo sentido, Federico Döring, vicecoordinador de la bancada del PAN, dijo que ante esta evidente violación a la legislación mexicana y a los derechos humanos, resulta reprobable que la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, al referirse al caso, solamente señalado que presentará una iniciativa para prohibir que este tipo de anuncios se transmitan.

“No basta con una reforma, es necesario que el Gobierno mexicano envíe de inmediato una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos, pues se trata de una clara afrenta al pueblo de México y la pretensión de una amenaza a cualquier mexicano que, en busca de una mejor vida, emigra a Estados Unidos”, dijo.

El también panista Adrián Martínez Terrazas, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores en San Lázaro, señaló que la transmisión de estos spots son una clara violación al derecho humano a la migración, reconocido por el Derecho Internacional, así como por organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

También Raúl Torres Guerrero, diputado local del PAN, señaló que esta afrenta a nuestra nación es la consecuencia de una política exterior mexicana absolutamente nulificada, con una Cancillería “irrelevantey sin resultados”, y un Gobierno federal más preocupado por complacer los caprichos de Donald Trump con tal de seguir postergando los aranceles generalizados a productos mexicanos.

Al final, agregó el legislador migrante, “seguimos con la amenaza de los aranceles, con una Cancillería humillada y con spots transmitidos en territorio nacional en los que se nos amenaza y se nos ofende.

Por eso, urge parar el maltrato del gobierno norteamericano y acabar con la tibieza del Gobierno mexicano, de ahí la exigencia de una nota diplomática”.