Al garete en BCS

Nos recomiendan echar un vistazo a lo que ocurre en Baja California Sur, esa pequeña entidad de la que casi no se habla, en donde se vive un descontrol total en las filas de la 4T. Al gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, los morenistas de menor nivel se le salen del huacal. El presidente municipal de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, no pierde la oportunidad de lanzarse contra el mandatario, por reabrir un camino vecinal que el padre del edil, Narciso Agúndez, había cedido a particulares en 2006. Y la alcaldesa de La Paz, Milena Paola Quiroga, abrió una “oficina de enlace” en Los Cabos, lo que es claramente un acto anticipado de campaña en pos de la gubernatura, que se renovará en el 2027. Por esta acción, algunos ya se refieren a Milena como la “Andrea Chávez de BCS”. Don Víctor Manuel no controla los hilos de la 4T. Está como ausente, pero no sólo en la política, sino en el Gobierno, lo cual se ve reflejado en el recrudecimiento de la violencia. Uf.

