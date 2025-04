“Es minimísimo”, dice CSP sobre los señalados

La Presidenta Claudia Sheinbaum minimizó la cantidad de candidatos a la elección judicial que han sido señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado y otros contextos delictivos, pero que a pesar de ello aparecerán en las boletas del próximo 1 de junio.

Señaló en su conferencia de ayer que la proporción de candidatos cuestionables entre los dos mil 682 aspirantes resulta mínima, pero a pesar de ello, exhortó a que, si se tienen pruebas contra los señalados, entonces que se presenten las quejas ante las autoridades competentes, es decir, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“En todo caso, el Tribunal tendría que definir. Pero es un porcentaje mínimo, minimísimo de todos los candidatos que pasaron por el filtro de las Comisiones del Poder Legislativo, Ejecutivo y del Judicial. Y también hay que revisar las partes locales, porque son 19 estados de la República que también van a elegir su Poder Judicial local o una parte de su Poder Judicial local”, comentó.

Al insistirle sobre el tema, la Jefa del Ejecutivo federal cuestionó que los señalamientos contra los candidatos hayan salido de redes sociales; sin embargo, llamó a que se verifique en qué Comité fueron avalados los candidatos.

“Primero, son señalamientos en redes sociales, entonces tendría en todo caso que demostrarse, primero. Segundo, es un porcentaje —como decía— muy pequeñito, y hay que ver en qué Comité se pudo haber cometido algún error, si es que esto es cierto: si son federales, si son estatales. Ahora, supongamos que fuera cierto, es un porcentaje absolutamente menor”, insistió.

Sheinbaum Pardo reiteró su postura en cuanto a que, si se comprueba que algunos perfiles al Poder Judicial están inmiscuidos en actos criminales, entonces que no participen, para que no puedan ocupar algún cargo.

“Y en todo caso, antes del 1 de junio, valdría la pena que, si hay pruebas suficientes, que no participaran, aunque ya estén impresas las boletas que, aunque se votara por ellos, de todas maneras, no pudieran ser elegidos o no pudieran ocupar sus puestos”, dijo.