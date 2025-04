Niños a merced del crimen

Un fenómeno grave que no ha sido del todo visibilizado, nos comentan, es el reclutamiento de menores de edad por grupos del crimen organizado. Según el especialista de ChildFund México, Yil Felipe Wood, los estados de Colima, Sonora y Morelos concentran la mayor cantidad de niños y adolescentes que forman parte de la delincuencia organizada. Quienes conocen de los temas de seguridad nos aseguran que no se trata de una casualidad, pues las tres entidades se han caracterizado en los últimos años por un elevado nivel de violencia y de incidencia en delitos de alto impacto. En Colima y Sonora, la crisis empezó desde la llegada al poder de Indira Vizcaíno en el primer caso, y de Alfonso Durazo en el segundo. En cuanto a Morelos, la estela de inseguridad tiene su origen en la administración de Cuauhtémoc Blanco. En los tres estados operan a sus anchas los principales cárteles del crimen, pero las autoridades actúan como si no pasara nada. Y cuando ocurre algo de verdadera relevancia, suelen patear el bote, en espera de una nueva crisis, para repetir la acción.

