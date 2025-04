¿Sellos en los narcocorridos?

Y nos platican que lo que no se ha cerrado y continúa es el debate entre si se deben prohibir o regular los narcocorridos. En el Senado, la bancada del Partido Verde propuso ahora que, así como los productos ultraprocesados advierten con sellos respecto a los riesgos para la salud de quienes los consumen, la música que hace apología del delito, de la violencia o que denigra a las mujeres, tenga, de igual manera, advertencias explícitas. Esto tendría como finalidad que la sociedad cuente con mecanismos para identificarla y que sea ésta la que determine si la consume o no, sobre todo, al asistir a los espectáculos públicos en donde se presentan sus intérpretes. Los verdes señalaron que no se trata de censurar, sino de brindar herramientas para que las familias puedan tomar decisiones informadas sobre lo que consumen sus hijos. Ya se verá qué tan viable puede ser el planteamiento ecologista, aunque a muchos por lo pronto hace dudar que se equipare a un narcocorrido con un pastelillo. Sobre todo, porque a pesar de los dichosos sellos se sigue consumiendo a raudales.

