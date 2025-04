Sheinbaum reveló video inédito del Papa Francisco con mensaje para las y los mexicanos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante la conferencia mañanera, presentó un video inédito del Papa Francisco dedicado a las y los mexicanos, la mandataria dijo que, aunque pensó mucho para compartirlo, al ver el final del material visual le pareció “hermoso”.

La mandataria señaló que desconocía la existencia del libro de condolencias del Papa Francisco, mismo que colocó la Nunciatura Apostólica de México, quien informó sobre la apertura de este libro de condolencias por el fallecimiento del Pontífice, al cual tendrán acceso las autoridades civiles, embajadas y organismos internacionales.

Sin embargo, al ser cuestionada sobre si dejara algún mensaje en el libro que estará disponible en la sede del organismo, la mandataria, solo preguntó “¿En dónde está expuesto?”, para luego presentar el video que dijo “es inédito”, y “me lo compartieron”.

En el video el Papa habla sobre su visita a México, y de cómo el tiempo ‘se le paso’ viendo a virgen de Guadalupe y señaló: “A mí me dijeron que todos los mexicanos son guadalupanos, hasta los que no son católicos”, en el video se observa al religioso, conversar con quien presuntamente grabaría el video de no más de 40 segundos y en donde al final pide “sigan siendo guadalupanos”.

Difunde la presidenta Claudia Sheinbaum video inédito del Papa Francisco en la mañanera del pueblo. pic.twitter.com/25dexqY0lf — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) April 25, 2025

El funeral del Papa Francisco este sábado 26 de abril sin dudas generará repercusiones a nivel mundial por congregar a los representantes de las altas esferas de la política a nivel mundial. Sin embargo, la mandataria federal reitero que no asistirá al funeral, y en su lugar irá la secretaria de Gobernación.

En la lista de los líderes mundiales que estarán presentes para despedir al papa Francisco se destacan el presidente de Argentina, Javier Milei, de donde era oriundo; el de Estados Unidos, Donald Trump; el de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva; el de Francia, Emmanuel Macron, y el de Ucrania, Volódimir Zelenski.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT