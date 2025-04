Nos cuentan que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Alberto Pérez Dayán sigue cargando con el estigma de la traición. Ayer, durante una visita que realizó a Mérida, el magistrado en retiro Pablo Monroy lo increpó, al recordarle su voto del 5 de noviembre pasado en el pleno del alto tribunal, que le quitó el último nubarrón a la reforma al Poder Judicial para que siguiera su curso. En un video que ha circulado profusamente en las ya no tan benditas redes sociales, le pide ver “las consecuencias que estamos sufriendo por ese voto que tú no diste a favor del proyecto: candidatos a jueces que son personas ligadas al narco, y eso es una consecuencia de lo que tú no votaste. ¿Cómo puedes vivir con eso en la conciencia?”, le espetó al ministro. “Te califico de traidor y te lo digo de frente”, finalizó el exmagistrado, quien además fue su compañero de trabajo antes de que Pérez Dayán tomara el cargo en el máximo tribunal. Uf.

