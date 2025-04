Le suben dos rayas

No a pocos salta a la vista la multiplicidad de asuntos que pueden desatar tensiones entre México y Estados Unidos. Y es que, según parece, no pasa semana en la que no aparezca un nuevo problema. Lo que más llama la atención es que autoridades estadounidenses le suban algunas rayas a sus pronunciamientos y medidas de apremio. Es el caso ahora de la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, quien puso como plazo el próximo 30 de abril para que se resuelvan problemas burocráticos que impiden vuelos de aeronaves contratadas por EU para la atención del problema del gusano barrenador. De no hacerse así el amago es cerrar las importaciones de ganado. Con ello, para evitar sanciones, ahora los frentes a defender ya no son únicamente en cuanto al aluminio, el acero y en la industria automotriz; tampoco por el incumplimiento en el Tratado de Aguas de 1944, ni por la acusación de presuntamente incurrir en dumping para la exportación de jitomate. Hay que agregar ahora lo del gusano barrenador y aquello de: “Y lo que se acumule”.

