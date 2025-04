Ojo con BCS

Nos recomiendan no despegar el ojo de Baja California Sur, esa pequeña entidad en la que, últimamente, han estado ocurriendo cosas y no precisamente buenas. Resulta que en 2024 se registraron cinco casos de agresiones en contra de defensores del medioambiente, un fenómeno que antes no se presentaba en el estado, pues en 2023 hubo sólo una y en los 10 años anteriores seis en total. Colectivos ven la intromisión del crimen organizado en los megaproyectos turísticos como una de las causas del alza en el hostigamiento a ambientalistas. No se trata de un dato fortuito ni de una apreciación a la ligera, pues las jornadas violentas que se han presentado en las últimas semanas en Los Cabos y en La Paz, y el aumento en desapariciones, como lo hemos documentado en este medio, revelan una presencia cada vez mayor de la delincuencia organizada en la entidad que ¿gobierna? el morenista Víctor Manuel Castro Cosío, quien parece no darse cuenta de lo que ocurre en el estado. Uf.

