Diálogo con madres buscadoras es prioritario: Claudia Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum indicó que “el diálogo con las madres buscadoras es un tema prioritario”.

Durante la Mañanera del Pueblo, en Palacio Nacional, la Presidenta de México señaló que ellas le enviaron una carta solicitándole una audiencia.

“Esperamos mayor información para conocer con más detalle lo ocurrido en Teuchitlán”, dijo Sheinbaum, quien aprovechó para reconocer la labor de Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, ante la situación suscitada en meses recientes.

Claudia Sheinbaum dijo. “Vamos a seguir escuchando y recibiendo a las madres buscadoras. Tiene que salir la verdad”.

Además, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió a que las autoridades se allegarán de toda la información con la que cuenta el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco para sumar su visión y que sean coadyuvantes a las investigaciones.

“Vamos a seguir escuchando, recibiendo a familiares, a madres buscadoras, y ver en particular esto a lo que se refieren, y se clarifique, para que no quede duda, lo importante es la vedad, que no haya nada que quede en la oscuridad como si estuviera tapando algo, tiene que salir la vedad”, aseguró.

Claudia Sheinbaum indicó que se hizo pública una carta que Guerreros Buscadores le hizo llegar ayer, como respuesta a la conferencia que el fiscal general Alejandro Gertz.

“Se hizo pública una carta que, derivada de la conferencia del Fiscal, me envían particularmente este grupo de madres buscadoras. Me piden que revise avances que ya tenían con un área particular de la fiscalía, que ellas tienen otra información”, comentó la Presidenta.

Claudia Sheinbaum señaló que las madres buscadoras dicen que han estado trabajando con la Fiscalía Especializada de Víctimas (de la FGR) con Sara Irene Herrerías, “se llama la fiscal, dicen que están en buena comunicación”.

Afirmó que ha solicitado a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que se comunique con Sara Irene para ver exactamente qué es lo que plantean las madres.

