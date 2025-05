Líderes sindicales se reúnen con Sheinbaum; pedirán mejoras salariales | VIDEOS

En el marco del Día Internacional del Trabajo, líderes sindicales de distintos sectores en el país se reúnen con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien plantearán diversas demandas como la mejora de condiciones salariales.

Como parte de esto, el presidente del Congreso del Trabajo, Reyes Soberanis Moreno, comentó que una de las demandas será desgravar algunas prestaciones para que la mejora conseguida con los incrementos salariales sea más perceptible.

-“¿Hay alguna petición que vayan a plantear a la Presidenta?”, se le planteó.

- “Sí, está una agenda laboral que compartimos prácticamente todos los sindicatos en las diferentes reuniones, que son las demandas principales, las básicas, más lo que se va generando por consecuencia de los cambios que se están dando. Las primeras son las de más empleos, mejores empleos y mejores pagados. Lo que es en el caso de las prestaciones por el incremento mínimo es grabar algunas prestaciones de los trabajadores para que pueda ser una recuperación real de los incrementos que se han habilitado”, dijo.

“Los incrementos salariales creo que históricos, después de una retención al tope que se le dio al incremento de los salarios, se destapó desde la administración anterior y ha sido un crecimiento muy importante, pero también queremos acompañarlo con los límites que se tienen en los pagos de los impuestos. Al incrementar el mínimo también rebasó los límites de flexibilidad y lo que queremos es que se muevan”, abundó.

Enfatizó que a pesar de las mejoras alcanzadas, aún falta trabajar más, sobre todo lo que implica la gran cantidad de personas que permanecen en trabajos informales.

El secretario general de trabajadores de Pemex, Ricardo Aldana, comentó que la idea es mejorar las condiciones como garantizar una pensión digna, salarios adecuados a las labores que se desempeñan y que se cuenten con las condiciones de seguridad adecuadas.

- “¿Va a haber alguna petición particular desde el sector que usted lidera para la Presidenta?”, se le preguntó.

“Yo creo que la petición es la que generalmente hacen todos los trabajadores. Lo que quieren los trabajadores es certeza laboral y condiciones laborales dignas para ellos”, respondió.

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda Salas, minimizó la capacidad de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para llevar a cabo un paro indefinido como el anunciado para el próximo 15 de mayo.

Entrevistado a su llegada a la reunión sindical con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, el líder magisterial dijo que la organización que él encabeza es la única que podría levantarse en protesta por medio de una pausa en sus labores.

Además, aseguró que demandas como la que plantean los disidentes en cuanto a revisar el sistema de cuentas individuales en las pensiones y jubilaciones, fue presentada por ellos siete años atrás, cuando inició el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“¿Se separan totalmente de la coordinadora y sus exigencias? ¿La demanda de las pensiones es más o menos la misma?”, se le preguntó.

“Sí, pero nosotros la presentamos hace siete años al presidente López Obrador, entonces ellos están tomando esa bandera y diciendo que nosotros nos sumamos con ellos, y no es así, no es así. Y de la gente, un paro nacional no pueden hacer, no tienen la gente para hacer un paro nacional. Esa es una falacia. El paro nacional nada más lo podemos hacer nosotros porque representamos al 95% de los trabajadores de la educación y ellos representan al 5%”, aseguró.

Al insistirle sobre el paro que anunció la CNTE, rechazó la idea de sumarse porque eso afectaría a las y los estudiantes. No obstante, dijo que si en algún momento el Sindicato decidiera protestar lo haría en fines de semana.

“¿Cómo creen, cómo vamos a afectar a los niños y a las niñas de su derecho humano, elemental, que es la educación?

“En todo caso, si nosotros hiciéramos acciones así, sería contraturno o serían fines de semana, pero creo que no hay necesidad de llegar a esos extremos”, dijo.

