CNTE a paro; “no tiene gente para ello”: SNTE

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantuvo firme su advertencia de que en caso de no ver atendidas sus demandas se levantará en paro indefinido a partir del 15 de este mes, lo cual fue puesto en duda por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quien se asumió como el único capaz de poder generar un impacto con un paro de labores por representar a una cantidad más significativa del sector magisterial.

Con motivo del Día Internacional del Trabajo, el magisterio disidente volvió a salir a protestar en distintos estados, pero sobre todo en la Ciudad de México, entre cuyas calles replicó las demandas que sostiene desde el sexenio pasado y que sigue sin ver satisfechas.

El Dato: Según la Coordinadora, con el paro nacional suspenderían clases al menos 200 mil profesores, principalmente de CDMX, Guerrero, Michoacán y Oaxaca.

Con una bocina transportada en un camión, desde la que hacía escuchar su llamado, la CNTE insistió en el llamado a la unidad para hacer ver y sentir la jornada que llevará a cabo el próximo 15 de mayo, Día del Maestro, fecha para la cual está acordado poner en pausa sus actividades en las aulas, protestar en las calles e instalar un megaplantón en el Zócalo de la capital mexicana.

“El único camino que tenemos es la unidad y la organización, por ello el 15 de mayo nos vamos a trasladar de manera masiva a esta capital para iniciar un paro indefinido, y así demostrarles a los tres poderes del Estado que no estamos dispuestos a seguir en esas condiciones”, se escuchaba desde el altavoz.

A su paso, el contingente recordaba sus otras quejas: “Dice el gobierno que para jubilarnos, tiene que ser a través de una tablita, nosotros no queremos tablita, nosotros queremos jubilarnos como antes, por la edad natural”, se escuchó decir a uno de los líderes de la CNTE. Ello, en referencia a una de sus demandas más añejas: la abrogación de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007.

Detrás del camión con la bocina, la maestra Laura le explicaba a sus compañeros, mientras caminaban, que lo que exigen es volver a un sistema de pensiones solidario y a una jubilación por años de servicio, que es “de 28 años para mujeres y 30 años para los hombres”.

Tras dicha afirmación, la profesora de la sección 22 de Oaxaca guardó silencio y siguió avanzando, mientras ponía atención a la voz, que, desde la bocina, no dejaba de hacer referencia a la convocatoria para el próximo 15 de mayo.

Los profesores aseguraron que llegarán organizados al paro nacional.

“Estaremos llegando el día 15 de mayo, estaremos arribando a esa explanada (del Zócalo capitalino), frente al Palacio Nacional. Ahí estaremos frente a la a la Presidenta, no pidiendo, sino exigiendo, que realmente hoy se cumpla su palabra empeñada, no es posible que decían que no podemos tener un gobierno rico con un pueblo pobre. Hoy tenemos un pueblo pobre y abandonado, olvidado por un gobierno insensible”.

El Tip: en 2024 el gremio educativo tuvo un aumento salarial de casi 12% en el saldo base, de acuerdo con el SNTE.

Por la tarde, dirigentes de la CNTE se reunieron con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a quien le entregaron un pliego petitorio con sus demandas en materia educativa, política, laboral, administrativa, seguridad social y justicia.

Más tarde, el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, minimizó la capacidad de la CNTE para llevar a cabo un paro indefinido de labores, como el anunciado para el próximo 15 de mayo.

Entrevistado a su llegada a la reunión sindical con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el líder magisterial dijo que la organización que él encabeza es la única que podría levantarse en protesta, por medio de una pausa en sus labores.

Además, aseguró que demandas como la que plantean los disidentes en cuanto a revisar el sistema de cuentas individuales en las pensiones y jubilaciones, fue presentada por ellos siete años atrás, cuando inició el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

—¿Se separan totalmente de la coordinadora y sus exigencias?, la demanda de las pensiones es más o menos la misma?”, se le preguntó.

—Sí, pero nosotros la presentamos hace siete años al presidente López Obrador, entonces ellos están tomando esa bandera y diciendo que nosotros nos sumamos con ellos, y no es así, no es así.

Cepedas Salas insistió: “Y de la gente… un paro nacional no pueden hacer, no tienen la gente para hacer un paro nacional, ésa es una falacia. El paro nacional nada más lo podemos hacer nosotros, porque representamos al 95 por ciento de los trabajadores de la educación y ellos representan al cinco por ciento”.

Al insistirle sobre el paro que anunció la CNTE, rechazó la idea de que el sector que él representa se pudiera sumar, “porque eso afectaría a las y los estudiantes”. No obstante, dijo que si en algún momento el SNTE decidiera protestar, lo haría en fines de semana.

“¿Cómo creen?, ¿cómo vamos a afectar a los niños y a las niñas de su derecho humano, elemental, que es la educación? En todo caso, si nosotros hiciéramos acciones así, sería en contraturno o serían fines de semana, pero creo que no hay necesidad de llegar a esos extremos”, dijo.