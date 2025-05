Sin prisa con las 40 horas

Un debate que apenas empieza es el relacionado con el establecimiento de una jornada laboral de 40 horas. La Presidenta Claudia Sheinbaum puso el tema en la agenda al anunciar, el jueves, el arranque de un proceso encaminado a concretar este objetivo en 2030. Especialistas, como Abigail Quiroz, presidenta de la Fundación Trabajo Digno, consideran que esperar tantos años significa “patear el balón”. Y la oposición en la Cámara de Diputados presiona para que el asunto se discuta ya, en un periodo extraordinario de sesiones. Pero también hay quienes opinan que en temas tan delicados, que implican la productividad y la viabilidad económica de las empresas, no conviene acelerarse. Es un hecho que no todos los empleadores tienen la capacidad de asimilar de inmediato algo así, nos dicen. Pero más allá de lo que expresan las distintas voces, lo positivo es que ya se abrió el debate sobre un tema que hace no mucho fue ninguneado por ciertos personajes de la 4T.

