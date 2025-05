Claudia: Nada liga a Morena con el crimen

Carta no se motivó por sospechas, sostiene

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, negó que la carta que envió a Morena haya sido motivada por sospechas o indicios de que hay vínculos criminales dentro del partido.

El domingo, Morena sesionó en Consejo Nacional para aprobar los nuevos lineamientos éticos bajo los que habrán de conducirse sus integrantes, los cuales partieron de una carta que la mandataria envió con diversas “sugerencias”, como militante con licencia, para cuidar los principios del movimiento de la Cuarta Transformación.

El Dato: En días recientes se dieron a conocer nuevos señalamientos contra Blanco, a quien se le relaciona con actos irregulares que derivaron en la muerte de 8 personas.

Consultada sobre si los puntos relativos a que no debe haber “colusión con la delincuencia, ni organizada ni de cuello blanco” se debieron a que se ha encontrado alguna prueba de este tipo de relaciones entre los militantes guindas, lo negó.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Primero las estaciones

Argumentó que tal planteamiento se debe a la historia del país en donde políticos de otros partidos, como el PRI, se han coludido con criminales y es a partir de ello que consideró importante mencionarlo en su carta.

Además, sostuvo que no hay ninguna situación así dentro del partido, ni tampoco indicios de que se esté convirtiendo en un partido de Estado.

“Los otros dos puntos tienen que ver pues con la historia de México y lo que fue el PRI durante tantos años en nuestro país. No hay nada que se parezca de Morena a aquello. Porque el PRI era un partido corporativo, es decir, las organizaciones obreras, las organizaciones empresariales, campesinas participaban como tales en el partido de Estado.

“En este caso no, Morena tiene una afiliación individual. Pero de todas maneras es importante, por la historia de México, ponerlo en los puntos y decir: ‘No caigamos en lo que fue una historia en nuestro país que no fue buena’, y la otra pues es parte de las orientaciones. No hay nada que pueda vincular al partido Morena a ninguna situación de vínculo con la delincuencia, sino sencillamente es un elemento sustantivo que debemos de tomar en cuenta siempre”, recalcó.

Respecto al borrado que hizo el partido de uno de los artículos contra el proselitismo, prefirió no opinar porque esa fue una decisión partidaria que ya no le corresponde.

“Yo lo único que hice fue enviar una carta con mis opiniones para ser tomadas en cuenta. Ya lo que ocurre en Morena, pues ya es un asunto del propio Consejo y de la propia dirigencia de Morena. Ya no es un asunto de la Presidenta y ellos lo tienen que informar”, dijo.

ESPERAR INDAGATORIA. Debe ser al interior de Morena donde se decida si se mantiene o no la representación política que ostenta el diputado Cuauhtémoc Blanco, quien enfrenta no sólo acusaciones por intento de abuso sexual contra su media hermana, sino también por un supuesto ejercicio inadecuado de recursos públicos cuando fue gobernador de Morelos, opinó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria comentó que la inocencia se debe mantener hasta demostrar que el legislador guinda incurrió en algún acto ilícito y, por lo tanto, señaló que antes de tomarse una decisión en lo político, la Fiscalía General del Estado de Morelos deberá concluir las indagatorias para determinar si es o no culpable de lo que se le acusa.

“Todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y así es la ley en nuestro país. Entonces, hay estas presuntas acusaciones o estas acusaciones que tiene que resolver la Fiscalía del estado, en todo caso. Primero, tiene que ver con lo penal, si es que la Fiscalía está investigando o con lo administrativo, si es un asunto administrativo; y en todo caso, ya después, se verá la parte política”, declaró.

Enfatizó que en caso de que se procese el caso también por la vía partidaria, quien tomará el control del asunto será la Comisión de Honestidad y Justicia.

Desmiente eliminar acuerdos políticos

│ Por Eunice Cruz

Morena negó que el Consejo Nacional eliminara parte del acuerdo político propuesto con base al decálogo que envió la Presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la orden a servidores públicos y militantes para suspender cualquier indicio de proselitismo adelantado.

En una tarjeta informativa se refirió a la supuesta eliminación del artículo que indica que “suspenderá cualquier acto que pudiera ser considerado como proselitista, de promoción personal o personalizada para el caso de los servidores públicos o cualquier anticipado a las precampañas y campañas electorales en el marco del proceso electoral 2025-2026”.

Al respecto, aclaró que no se eliminó contenido sustantivo del acuerdo original, sino que se reubicó un apartado que fue incluido en los transitorios hacia el cuerpo normativo del texto, con la finalidad de reforzar la fuerza jurídica y dará vigencia, para cumplir con las normas internas.

“Esta disposición es una reafirmación del compromiso ético de Morena con la legalidad y la equidad en la contienda. Su permanencia es evidente para quien haya leído el documento completo”, indicó.

Dijo que sus principios no son negociables y que se basan en la congruencia, por lo que las decisiones del Consejo reflejan compromiso con los valores de austeridad, integridad, transparencia, honestidad y disciplina democrática.