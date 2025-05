Abstencionismo ganará en la judicial: expertos

En la elección de jueces, magistrados y ministros, el “gran vencedor” será el abstencionismo, ya que no hay interés de la ciudadanía en participar el próximo 1 de junio, existe poca información y, sin duda, habrá fraude electoral desde el Gobierno, advirtió el senador del PAN, Marko Cortés, tras calificar este proceso como un “cochinero” y de una simulación, en donde se prevé una asistencia a las urnas de sólo entre 10 y 15 por ciento.

En tanto, el politólogo de la Universida Nacional Autónoma de México (UNAM) Sebastián Godínez Rivera coincidió con el panista en la baja participación de la sociedad en la elección inédita de los miembros del Poder Judicial de la Federación (PJF), pues la ciudadanía no está muy involucrada ni familiarizada con el proceso ni con el cúmulo de información o nombres de candidatos que hay en las boletas, “y sin duda, va a ganar el abstencionismo” el mes próximo.

El Dato: La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó ayer que la presunta vinculación de candidatos a juzgadores con el narcotráfico no pone en riesgo la elección judicial.

En entrevista con La Razón, el exdirigente nacional de Acción Nacional señaló que, desde un principio, se sabía que este proceso de elección establecido en la reforma al Poder Judicial de la Federación enviada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador estaba destinado al fracaso, y sólo se pretendía desmantelar al PJF y ponerlo bajo el control del Poder Ejecutivo.

“Se inventaron esto de la elección de jueces, magistrados y ministros, en donde se prevé un 10 por ciento de la participación de la gente, no más. No

hay interés, no hay información suficiente, habrá una gran cantidad de votos nulos y, sin duda, fraude, porque no va a haber representación de los candidatos en las casillas; no hay participación de los partidos políticos para poder cuidar las casillas.

“Entonces, esto es un cochinero de arriba hacia abajo, de un lado hacia otro. Dentro del cochinero, era obvio que se les iban a colar candidatos involucrados con el crimen organizado; nosotros lo dijimos”, aseguró el senador del PAN.

Expuso que para los grupos criminales es mejor contar con jueces y magistrados de consigna, y señaló que es evidente que ellos van a ser los que financien sus campañas y obligar a la gente a que vayan a votar por su impartidor de justicia preferido.

“Yo te aseguro que son más de esos veintitantos que ellos han reconocido. Ha de haber una gran cantidad de candidatos a jueces y magistrados con vínculos con el crimen, tal vez no conocidos hasta hoy, pero sí financiados por ellos, porque el modelo no funciona bien. Lo que haces cuando se trata de un proceso electoral con baja participación es que vayan y pacten con grupos de interés, con los peores grupos con quienes van a estar comprometidos”, subrayó.

El Tip: el INE acordó el martes ampliar tres veces el número de casillas especiales a instalar para la elección judicial.

Además, Marko Cortés consideró que es un total despropósito dicho proceso electoral en el PJF, “por eso yo no pienso votar, no me pienso prestar a tal simulación, a tal fracaso de este proceso, que tristemente va a resultar en la destrucción del Poder Judicial, y por lo tanto al Estado de derecho”.

A su vez, Godínez Rivera explicó que el volumen de cargos que se van a elegir, las boletas que serán recibidas, es algo con lo cual la ciudadanía no está familiarizada. Por ello, indicó, se prevé que la participación vaya entre el 10, 12 o 15 por ciento, de acuerdo con la misma presidenta del Consejo General del INE, Guadalupe Taddei.

“Mucha gente no está involucrada, saben que va a haber una elección el 1 de junio, sin embargo, no han mostrado interés en la participación, a pesar de que las autoridades electorales han puesto varios mecanismos para que la gente conozca las diversas candidaturas.

“Éstos no necesariamente son amigables, debido al volumen de información de la elección de jueces a nivel federal; en el caso del Tribunal, a nivel regional, las salas regionales y en todo lo local de los estados que celebrarán comicios locales judiciales va a ganar el abstencionismo, seguramente”, puntualizó el politólogo.

En este contexto, el experto opinó que la aparición de candidatos ligados con el crimen organizado es una prueba fehaciente de los errores cometidos por el Poder Legislativo, tras aprobar una reforma judicial “al vapor” que afecta a todo el sistema político, no nada más al de impartición de justicia.