La jugada del PT

Nos recomiendan poner lupa a cómo se ha movido el PT en los últimos días y, sobre todo, a las declaraciones que hizo ayer su líder en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, pues hay mucho fondo. El deslinde de este partido de los lineamientos éticos aprobados en el Consejo Nacional de Morena revelan, en primera instancia se debe a que el dirigente nacional petista, Alberto Anaya, no está nada contento con las cúpulas del guinda, y Sandoval es la vía para externar su malestar. Por otro lado, hay quienes ven en el deslinde un anuncio velado de que en una de ésas el PT postula en el 2027 como candidato a gobernador a algún morenista que no pueda hacerlo por el guinda. Saúl Monreal no se ha descartado como aspirante a suceder a su hermano David en Zacatecas, pese al candado morenista, así que todo puede suceder. Al pintar su raya, el partido rojo y amarillo se podría convertir, nos dicen, en refugio de varios guindas con vocación nepotista, en el futuro cercano. ¿Será?

