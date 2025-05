Obras de AMLO “no necesitan auditarse”

La Presidenta Claudia Sheinbaum bateó el reto lanzado por el expresidente Ernesto Zedillo para que se audite desde el ámbito internacional las obras hechas durante el sexenio de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

Hace una semana, el exmandatario priista retó a la mandataria a nombrar a un auditor internacional para examinar proyectos como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.

Consultada al respecto, respondió que es algo que no se necesita realizar y atribuyó la “sugerencia” a un desacuerdo con que se hayan impulsado proyectos como el tren en el sureste del país, al que se ha criticado y acusado de no traer beneficios al país, lo cual también contradijo.

“No se necesita. Pero además, ¿cómo lo puedes comparar? Estás hablando del tren, lo que pasa es que a ellos no les gusta que haya regresado la obra pública en México. No les gusta que estemos construyendo tantas carreteras con recursos públicos, porque ellos creen que todo debería ser privado, que las carreteras deberían concesionarse todas. Bueno, a eso se dedicaron.

“Ellos no están de acuerdo en que haya un Tren Maya. Dicen que son obras suntuosas, que no sirven para nada que, bueno, la atracción del turismo por el Tren Maya en el sureste de México es impresionante; es falso de que no esté funcionando, porque todo es mentira”, sostuvo Sheinbaum Pardo.

La mandataria señaló a Zedillo de haber desaparecido los trenes de pasajeros y aliarse con las empresas para privatizar esta vía de transporte.

Además, dijo que no se requiere una revisión desde el extranjero porque en México se cuenta con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que se encarga de examinar el ejercicio de recursos en obras como el tren y la refinería Olmeca.

Bajo este contexto, la mandataria adelantó que en próximas conferencias se darán detalles de una auditoría hecha por este órgano respecto al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), echado a andar durante el sexenio zedillista.

A pesar de rechazar el reto, dijo que el exmandatario tiene derecho a no estar de acuerdo con las obras de sexenio pasado; no obstante, apuntó que hoy es un político que sólo representa a 20 por ciento de la población y el 80 por ciento restante está “con nosotros”, es decir, el movimiento de la Cuarta Transformación.

“Muy distinto al Fobaproa, que fue convertir la deuda privada de unos cuantos en deuda pública. Que también fue auditada por la Auditoría Superior de la Federación y no tiene muy buena opinión de ese rescate. Entonces, son cosas muy distintas. Muy distintas”, enfatizó.

En otro tema, la Presidenta expresó su respaldo al exgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García —de quien dijo que tiene “la mejor opinión”—, luego de que la actual administración, encabezada por Rocío Nahle, presentó una denuncia por daño patrimonial. Dijo que no está informada del hecho y se documentará para dar una opinión precisa.