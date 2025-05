Ser o no ser española

Con la novedad de que las versiones que dan cuenta de una intención que tendría la no exprimera dama, Beatriz Gutiérrez, de allegarse la nacionalidad española, siguen nutriendo el debate en las benditas redes. Y no cualquier debate, sino el más encarnizado. Y es que los críticos de la escritora, nos comentan, no dejan de cuestionar lo que consideran una grave incongruencia de su parte, al haber sido parte activa de la iniciativa que tuvo el Gobierno pasado de exigir disculpas a la Corona española por sucesos acontecidos durante la Conquista. La autora del libro Feminismo silencioso, nos comentan, ayer apareció en Instagram al responder el comentario de un usuario que le escribió: “Saludos a su nueva patria”, con un emoji de la bandera de España. Gutiérrez le replicó: “Yo vivo en nuestro bello México”. El caso es que hasta el momento no está confirmada ni desmentida la versión de que busca volverse española. Nos dicen que si fuera el caso, varios de los duros comentarios de las benditas se volverían realidad. Uf.

