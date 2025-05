Sheinbaum niega escasez de diésel en Veracruz, pide revisar situación

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, negó que haya escasez de diésel en Veracruz y en el resto del país.

En días recientes, las ciudades de Perote, Puebla y el Puerto de Veracruz, registran un desabasto del combustible en más de 40 estaciones de servicio de Pemex, lo cual es atribuido a que un buque, El Sardinero, se encuentra varado en aduana desde una semana.

De inicio, la mandataria dijo desconocer el problema.

“No hay escasez de combustibles. No hay. No sé si hay un problema particular de distribución en esa zona, pero a todo el país no hay ningún problema en la producción, en la importación. de combustibles, ninguno, no hay escasez, no hay problema”, respondió.

La President, Claudia Sheinbaum Pardo, negó que haya escasez de diésel en Veracruz y en el resto del país.

