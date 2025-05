‘Sé que no es para mí’, afirma Félix Salgado tras respaldar prohibición de nepotismo en Morena.

El senador Félix Salgado Macedonio respaldó los lineamientos aprobados por el Consejo Nacional de Morena el pasado domingo, con el fin de evitar nepotismo electoral y actos anticipados de campaña. Además, rechazó sentirse aludido con ellos.

En Acapulco, Guerrero, el padre de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, consideró positivas las nuevas medidas al interior del partido guinda.

“Excelentes, yo creo que nos estábamos tardando (...) Yo no tengo ningún problema, además sé que eso no es para mí, pues yo no he dicho que voy, a nadie le he dicho”, señaló el senador Félix Salgado.

TE RECOMENDAMOS: Para recolectar información Cárteles del narcotráfico vigilan operaciones del CBP con drones en Texas

El legislador de Morena se comprometió a cumplir con las nuevas normas tal y como fueron aprobadas.

“Es conveniente que todos nos sometamos a lo que se ha acordado en el Consejo Nacional de Morena y ratificar que lo tenemos que cumplir tal cual”, expresó.

Félix Salgado no pudo contender en las elecciones de 2021 por estar ligado a un caso de presunto abuso y por no entregar los informes de ingresos y gastos de precampañas ante el INE. ı Foto: larazondemexico

Félix Salgado descarta cambiar de partido para buscar Guerrero

Salgado Macedonio subrayó que “no es harina de mi costal”, la idea de que esté pensando en buscar la gubernatura de Guerrero en 2027, cuando concluya la actual administración estatal.

“Yo estoy desempeñando mi trabajo como senador de la República hasta el 2030 y la gobernadora termina en el 2027. Por eso te digo, esa no es harina de mi costal”.

El senador rechazó que esté pensando saltar a otro partido político, con el fin de buscar la candidatura al gobierno de Guerrero, al tiempo que reiteró su lealtad a Morena.

“Yo soy de Morena, yo estoy con Claudia Sheinbaum hasta el infinito y con Morena, que formamos parte de un gran movimiento, la Cuarta Transformación. Yo no me voy a ningún partido, yo soy de Morena y lo que Morena diga”.

El domingo, la cúpula morenista emitió cinco lineamientos de conducta para los militantes que buscan contender por un cargo público en la elección del 2027:

Austeridad republicana Independencia de los poderes fácticos Respeto e igualdad entre la militancia Fortalecimiento de mecanismos institucionales para dirimir controversias Aplicación inmediata de la reforma constitucional sobre nepotismo a partir de 2027 y reglas claras para procesos internos y electorales

Luisa María Alcalde Luján, dirigente nacional de Morena, durante el Consejo Nacional celebrado el pasado domingo. ı Foto: Cuartoscuro

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR