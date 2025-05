Circula en las benditas redes un video en el que aparece el secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, mientras es repudiado por un grupo de personas afuera del Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos, en Balancán. El funcionario acudió al sitio en donde, en días pasados, la policía estatal reprimió una protesta universitaria. En las imágenes se aprecia que al político, conocido como Pepín, mientras espera para abordar su camioneta, alguien le grita: “¿Qué estás esperando? ¿Que nosotros te golpeemos? Nosotros no vamos a hacer eso, cab… Tú sí lo hiciste con el pueblo”, a lo que el primero responde: “No, no, no, tampoco lo hice”. También se escucha la voz de una mujer que le dice: Andrés Manuel era una gran persona, tú eres un buitre”. Es entonces que se escucha a coro: “buitre, buitre, buitre”, mismo calificativo que López Obrador usó en días pasados contra medios por cuestionar la situación de violencia en la entidad. Uf.