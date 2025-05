Focos rojos en Veracruz

Hace bien la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, al no minimizar la situación por la que atraviesa la entidad, en donde la violencia política “se está desatando” —en sus propias palabras— durante los comicios. Y es que en apenas 12 días de campaña ya fueron asesinados dos candidatos a alcaldes, ambos de Morena: Germán Anuar Valencia, de Coxquihui, y Yesenia Lara, de Texistepec. El Gobierno federal no dudó en apoyar a Nahle, pues ayer se esperaba el arribo de un equipo de agentes de la SSPC a Veracruz, para coadyuvar en la investigación del atentado del domingo. Nos recomiendan no pasar por alto la advertencia de la mandataria estatal en el sentido de que en la contienda participan “generadores de violencia” de partidos ajenos al guinda, ya que no se hicieron los filtros correspondientes. Habrá que poner mucho cuidado en esto, pues si no se toman medidas, varios personajes ligados al crimen se convertirían en alcaldes en el muy corto plazo. Uf.