Sheinbaum encabeza conformación de primeras redes de Tejedoras de la Patria en Cuautla, Morelos.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó en Cuautla, Morelos, la conformación de las primeras redes de Tejedoras de la Patria, que tiene como base la solidaridad de las mexicanas para que apoyen a otras mujeres de sus comunidades a conocer y ejercer sus derechos.

“Durante muchos años, mi generación y la generación de mi madre, de mi abuela, nos dijeron que las mujeres no podíamos ser muchas cosas, bueno nos llamaban el sexo débil, ¿cierto o no? Todavía la gente usa un dicho que dice: ‘calladita te ves más bonita’. No, las mujeres se ven bonitas luchando, hablando, trabajando, haciendo cumplir sus derechos”, afirmó.

Las redes de Tejedoras de la Patria forman parte de una serie de acciones que el Gobierno de México impulsa para fortalecer los derechos de las mujeres, como son los Centros LIBRE y la Cartilla de los Derechos de las Mujeres, con lo que se busca garantizar el acceso a una vida libre de violencia y a la igualdad sustantiva.

“Este programa que se llama Tejedoras de la Patria, fíjense, es LA Patria, femenino, La Patria, tejedoras, es sencillamente redes de mujeres, que nos apoyemos entre nosotras. Las y los mexicanos siempre nos apoyamos, somos solidarios, somos familia solidaria, pero queremos que haya redes de mujeres, que nos podamos apoyar, que podamos decir si necesitamos algo y todo eso vinculado con las Casas Libres para las Mujeres”, puntualizó.

Detalló que en los Centros LIBRE las mujeres podrán acceder a asesorías legales y psicológicas en caso de ser víctimas de violencia, así como a talleres con actividades diversas como karate, zumba o lo que ellas decidan.

Destacó que como parte del programa Abogadas de las Mujeres, ya se han inscrito muchas voluntarias con el objetivo de dar acompañamiento legal en los ministerios públicos o juzgados para presentar una denuncia o dar continuidad a un procedimiento judicial, lo cual se suma a la obligatoriedad de que personal de procuración e impartición de justicia presten un servicio con perspectiva de género.

Durante el evento, la Presidenta recordó que, en México, es tiempo de mujeres.

“Ella sabe que es tiempo de mujeres y que para su generación muchas cosas van a cambiar y van a seguir cambiando para bien del pueblo y de las mujeres de nuestro país”, concluyó.

JVR