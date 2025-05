Profesores arrancan protestas en el Zócalo

En el marco del Día Nacional del Maestro y de la multitudinaria movilización que se espera para este jueves, las protestas comenzaron ayer con un grupo de maestros que no respaldan las acciones ni del sindicato ni de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y que se plantaron frente a la plaza de Santo Domingo para exigir ser escuchados por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Integrantes del Comité Ejecutivo Nacional Democrático se apostaron con más de una veintena de casas de campaña en espera de recibir una pronta respuesta, no sólo de la SEP, sino también del ISSSTE, debido a que son las autoridades entre las que exigen reformas en materia de pensiones, salario y condiciones laborales.

El Dato: en redes sociales, las secciones 9, 10, 11 y 60 de la CNTE anunciaron que se movilizarán en las calles de la CDMX.

En entrevista con La Razón, Carlos Horta, secretario administrativo y parte del movimiento magisterial, aseguró que se reconocen como una disidencia de la CNTE y del SNTE y conicidió en que hay una inconformidad con la titularidad que ocupa Alfonso Cepeda Salas como dirigente del sindicato, debido a que al mismo tiempo cuenta con una senaduría plurinominal por la bancada de Morena.

“Cepeda, Alfonso Cepeda, no puede ser dirigente nacional del sindicato de los trabajadores de la educación y ser senador plurinominal por Morena. Entonces, si Morena dice, dentro de sus principios, no mentir, no robar y no traicionar, entonces no es posible que él esté ocupando dos puestos”, criticó.

También aseguró que se desmarcan de la movilización y el plantón con el que llegará la CNTE al Zócalo, pues consideran que las vías que ocupa esta organización magisterial son las del chantaje.

“Nosotros no estamos de acuerdo con lo que hace la CNTE debido a que esta viene siendo una especie de palero, así lo llamamos, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ellos, sobre todo los de Oaxaca, la sección 22, solamente vienen a la Ciudad de México a chantajear. Ellos hacen su petición, les conceden y se regresan. Es por eso que nosotros no compartimos esa parte”, comentó.

A pesar de desmarcarse de ambas organizaciones dentro del sector educativo, entre sus exigencias coincide con la demanda de la abrogación de la Ley del Usssicam, así como mejoras salariales.

Para este 15 de mayo se espera una protesta encabezada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que avanzará en punto de las 9:00 de la mañana desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo, donde se advierte que instalarán un plantón como medida para exigir que ya se atiendan las demandas que han planteado ante el Gobierno federal desde el sexenio pasado.

Esto enmarcará el inicio de una huelga indefinida a nivel nacional. De acuerdo con los reportes compartidos por el dirigente de la sección IX en la capital, Pedro Hernández, habrá al menos 200 mil maestros que se movilizarán.

En la última convocatoria lanzada se hizo un llamado a no temer por protestar y se les aseguró a las y los maestros que no habrá descuentos salariales.

“No dudemos en nuestra participación, nuestra huelga está fundamentada en la Constitución… Nuestra huelga no sólo es legal, es legítima y necesaria. Vamos adelante, compañeros, sin miedo, sin duda. No habrá descuento en tanto todos participemos, no habrá represión si esto es masivo”, dijo.

Para reforzar su punto, recordó que, en días pasados, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, se comprometió a que no habría ningún tipo de represalia contra quienes salgan a protestar.

“La Presidenta firmó un documento donde dijo que no habrá ninguna represión hacia los maestros movilizados. Todos mañana, 15 de mayo, 9 de la mañana, Ángel de la Independencia al Zócalo, a instalarnos en plantón y a lograr la solución de nuestras demandas; adelante, compañeros”, comentó el dirigente de la sección IX.

En este contexto, Luis Alberto López, vocero de la sección 22 de la CNTE, adelantó en entrevista televisiva que también se tienen contempladas protestas en otros puntos de la ciudad en caso de no recibir respuesta, como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México .