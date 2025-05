Cruje Morena

Y quienes ayer tuvieron un intercambio por el tema de la unidad en Morena fueron el presidente el Senado, Gerardo Fernández Noroña, y el vocero de los diputados del guinda, Arturo Ávila. Y es que el primero le dio a este último un coscorrón, nos comentan, al señalarlo por la división que prevalece en la banda de Morena en el congreso estatal. “Llamo a la unidad, llamo a Arturo Ávila a la unidad. Es una vergüenza que la fracción del partido esté dividida en el Congreso local. Es un pésimo ejemplo. No podemos predicar cosas a nivel nacional y hacer otras en los estados”, sostuvo el senador. Pero el diputado no se quedó con las ganas y respondió en las benditas redes y no ha faltado quien lea un revire en la respuesta: “Me reservo cualquier comentario; la unidad se construye con prudencia y sin protagonismos. Nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum y el Consejo Nacional de Morena, han sido muy claros en el comportamiento que debemos tener quienes militamos en Morena”. ¡Qué tal!