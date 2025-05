Más clases de presión

Y es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación la que, nos comentan, no parece que vaya a desistir en la aplicación de medidas de presión para que se cumplan sus demandas legislativas, administrativas y económicas. Porque resulta que este lunes no sólo prevé mantener su plantón en el Zócalo, sino tomar las plumas de las casetas de San Marcos, de Cuernavaca, y la salida a Querétaro, así como otros puntos clave, para llamar la atención de la autoridad federal. Ha quedado claro que los profes disidentes ni con aumento salarial ni semana extra de vacaciones detendrán sus protestas. Se espera en los próximos días una reunión con el Gobierno para conciliar puntos, aunque más de uno se pregunta cómo le haría la Federación, pues las demandas que mantiene la CNTE son aquellas para las que ya se declaró que no hay presupuesto suficiente, como lo que implicaría abrogar la reforma a la Ley del ISSSTE del 2007. Uf.