El fracaso de Durazo

Hay quienes están convencidos de que los datos duros hablan de un fracaso del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, en el tema de la seguridad, algo inconcebible, nos dicen, dado que el morenista fue el responsable de esta materia a nivel federal durante la mitad del sexenio pasado. En lo que va de su mandato, las desapariciones han aumentado 283 por ciento, al pasar de 176 casos en 2021, cuando llegó al cargo, a 675 en 2024, su tercer año completo. Las cifras reflejan un alza paulatina año con año, desde que Durazo llegó al poder. Y no es asunto menor el hecho de que los municipios con mayor número de ausentes, Cajeme, Caborca y San Luis Río Colorado, entre otros, sean también los que se han caracterizado por su elevado nivel de incidencia delictiva en los últimos años. Como titular de la SSPC, Durazo fue el artífice de la fallida estrategia abrazos no balazos. En Sonora no ha aplicado esa estrategia, pero tampoco otra. Uf.

