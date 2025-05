INE reserva información sobre posibles excesos en campañas de candidatos al Poder Judicial

El Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene bajo reserva los datos de los candidatos al Poder Judicial que podrían haber rebasado los topes de campaña.

En entrevista con La Razón, David Ramírez Bernal, encargado de despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, detalló que esa información es confidencial.

“La fiscalización es un proceso complejo que se compone de diversos elementos, nosotros no podemos determinar que un candidato rebasó el tope o no lo rebasó, sino hasta que concluyamos las revisiones, nosotros no damos ninguna valoración previa”, indicó.

El funcionario electoral añadió que el INE emite una sola valoración una vez que los candidatos entreguen su informe único de gastos, “hasta entonces se podrá determinar a cuánto asciende el gasto de cada candidatura, antes no”, explicó.

Ramírez Bernal señaló que el próximo 16 de junio, el organismo electoral enviará a los candidatos “un oficio de errores y omisiones” que advierte sobre los posibles excesos en los gastos de campaña, luego de ello, los aspirantes podrán aclarar si es que se cometieron estos gastos, en un plazo máximo de cinco días.

“Nosotros estaremos generando el dictamen y resolución correspondiente y lo presentaremos primeramente a la Comisión de Fiscalización y posteriormente al Consejo General, dando tiempo para que los colegiados tengan la oportunidad de revisar las cifras que tiene fiscalización”, resaltó.

Con todo ello indicó que el resultado final sobre los candidatos que excedieron sus gastos de campaña deberá estar listo y dado a conocer por el Consejo General del INE, el 28 de julio próximo.

“Todos los datos de fiscalización son reservados”, subrayó el encargado de despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE.

En este sentido, Ramírez Bernal explicó que los candidatos que superen los montos económicos podrán ser sancionados dependiendo la gravedad de la falta.

“Se les puede imponer una amonestación pública o una multa económica hasta por 5 mil Unidades de Medida de Actualización (UMA) o bien se le puede cancelar el registro de la candidatura, todo depende de la gravedad de las faltas que se cometan, obviamente rebasar los topes es la falta más grande y se vería como un hecho grave”, aclaró.

Lo cierto, es que de acuerdo con el funcionario electoral, si el aspirante al Poder Judicial recibe una sanción que implique cancelar su candidatura, el mecanismo no contempla su sustitución.

“No está prevista en la norma la sustitución, si es un candidato ganador y rebasó, el cargo queda vacante”, dijo.

Conviene recordar que el Consejo General del INE acordó cuatro límites económicos en los gastos de campaña para los candidatos. Para los cargos nacionales, como ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF), fijó una cantidad de un millón 468 mil pesos. Para magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial, se estableció un tope de 881 mil pesos. Para los magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito y de apelación, se estableció un tope de 413 mil pesos. Finalmente, para los jueces de distrito, fijó una cifra de 220 mil 300 pesos, en números redondos.

Estas cantidades deberán ser utilizadas para realizar actos de propaganda, para pagar a asistentes, traslados, hoteles, comidas, pasajes, casetas, gasolina y para producir mensajes que suban a sus propias redes sociales.

