› La disculpa sigue dando de qué hablar

Y quienes siguen sin dar crédito a lo que ocurrió el lunes pasado en la Cámara alta son senadoras de oposición que calificaron como abuso de poder el acto público que encabezó el morenista Gerardo Fernández Noroña para que un ciudadano le ofreciera una disculpa pública por haberlo increpado en septiembre pasado en el aeropuerto. La senadora Alejandra Barrales, quien militó con Fernández Noroña en el PRD, argumentó que marchó y protestó con el hoy senador morenista por la democracia y la libertad de expresión, por lo que no se explica su comportamiento actual. “Mucha pena que sea un compañero de izquierda. Yo respeto sus posiciones, pero no las comparto. Es evidente que esta disculpa de buena fe no fue un acto voluntario. ¿Qué estaría haciendo la izquierda si ésta fuera una respuesta de un gobierno priista o panista? En tanto, la priista Claudia Anaya ha opinado que el hecho es “una vergüenza”. Fue un abuso de poder, y no es el primero.