› Una más del Cuau

Como si no fuera suficiente con las cerca de 12 denuncias penales que lleva a cuestas el exgobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco, ayer se supo que la Secretaría de la Contraloría estatal tiene abierto un procedimiento administrativo en contra del exfutbolista, ahora por no entregar su declaración patrimonial. Dicen los que saben que la conducta del Cuau, más que una omisión, es la confirmación de una política de opacidad que ha aplicado durante su trayectoria como servidor público. “Es un reflejo de lo que vivimos durante seis años”, señaló ayer Roberto Salinas, director de Morelos Rinde Cuentas, una organización que se ha dedicado a documentar las irregularidades financieras y administrativas de la gestión de Blanco. El no presentar su declaración patrimonial al final de su mandato le puede generar a Cuauhtémoc sanciones, que pueden llegar a su inhabilitación. Aunque se ve difícil, nos dicen, que pierda el manto protector de Morena. Veremos.

