Marco Rubio destaca cooperación de México en temas de seguridad

Tras anunciar que viajará a territorio mexicano en las próximas semanas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, destacó la cooperación del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo en temas de seguridad.

“El Gobierno mexicano ha mostrado una creciente cooperación en varios frentes, tanto en temas de seguridad nacional como de seguridad común”, destacó el funcionario al declarar ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes.

Admitió que dicha cooperación con México ha tenido fricciones, pero también áreas de colaboración donde el vecino del sur trabaja de manera positiva.

La American Society (AmSoc) señaló que coincide con la estrategia de seguridad bilateral que pretende implementar el secretario de Estado de EU, Marco Rubio.

“Hemos tenido varios, diría yo, aspectos irritantes, pero también áreas de cooperación con el Gobierno mexicano. De hecho, ha sido bastante positivo”, resumió Marco Rubio.

Hizo notar ante congresistas que las autoridades mexicanas “han respondido de manera muy favorable a nuestras preocupaciones en materia de seguridad. Han aumentado su cooperación con nosotros en seguridad de formas que han resultado muy productivas.

“En algún momento de las próximas semanas, tengo la intención de viajar, posiblemente a México, junto con un par de miembros del gabinete, para finalizar algunas de estas áreas de cooperación”, subrayó.

El secretario de Estado comentó que uno de los temas que abordará con las autoridades mexicanas es el comercio.

“No es competencia de mi departamento, pero obviamente nuestro representante comercial y también el secretario de Comercio, Howard Lutnick, han estado en conversaciones con ellos y la otra es la cooperación en materia de seguridad”, explicó.

Asimismo, destacó que las autoridades mexicanas están “cooperando más que nunca” en la captura y extradición de criminales buscados por Estados Unidos.

Ante las presiones arancelarias, México desplegó 10 mil soldados en su frontera norte, entregó a 29 capos a la justicia estadounidense y reforzó sus operaciones antidrogas.

“Tenemos un interés mutuo en México. Esencialmente, los cárteles que operan en México y que amenazan al Estado están armados con armas compradas en Estados Unidos y enviadas hacia allá. Queremos ayudar a detener ese flujo. A su vez, esos cárteles amenazan al Estado”, apuntó el secretario.

Afirmó que la violencia política en México “es real” y “queremos ayudarlos” a combatirla, luego del asesinato de dos colaboradores de la Jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada.

“Creo haber escuchado anoche (martes) que otras dos personas fueron asesinadas en Ciudad de México, vinculadas con la alcaldesa de la ciudad. La violencia política allí es real. Ellos tienen un interés y un deseo de enfrentar a estos cárteles, y nosotros queremos ayudarlos a equiparse y brindarles información”, aseguró ante los legisladores.

Rubio reiteró que para el gobierno de Donald Trump hay regiones en México que están gobernadas por los cárteles del narcotráfico, lo cual se corroboró con el reciente informe de la DEA sobre la presencia de éstos en las 32 entidades del país.

Por ello, el funcionario estadounidense refrendó el compromiso de trabajar de manera conjunta con las autoridades mexicanas que, reconoció, tienen la decisión de enfrentar a los diversos grupos criminales que controlan gran parte de México.

Ven mensaje del crimen en asesinato de funcionarios

› Por Sergio Ramírez

El asesinato de dos colaboradores de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, fue un mensaje claro del crimen organizado en contra de su administración por la decisión de enfrentarlo, con los decomisos y detenciones de algunos de sus líderes, aseguró el experto en seguridad, David Saucedo.

“Ningún grupo se ha adjudicado la autoría de este ataque, pero en función de lo que se apreció en el mismo, es casi un hecho que fue el crimen organizado, para mí, quien orquestó, planeó, financió este ataque.

la presidenta del Congreso capitalino, Martha Ávila, dijo que el acto fue un mensaje claro para desestabilizar al GCDMX.

“Por supuesto que cualquier ataque en contra de autoridades tiene un mensaje implícito, no sé de qué tipo, con base en lo que ha ocurrido en otras entidades podría tratarse de una reacción ,y así lo están viendo las autoridades, frente a decomisos recientes, detenciones de líderes de las mafias criminales que han ocurrido en la ciudad”, afirmó.

En entrevista con La Razón, descartó que el homicidio de la secretaria particular de Brugada, Ximena Guzmán, y su coordinador de asesores, José Muñoz, sea un “cobro de factura” por supuesto incumplimiento de acuerdos con grupos criminales, “como de manera macabra se ha especulado. No me lo parece”.

Opinó que el asesinato, ocurrido el martes fue perpetrado por un sicario profesional, donde se utilizó un arma automática y hubo un diseño de ruta de escape con tres autos y el rostro cubierto para evitar la identificación facial por parte de los implicados.

“Es difícil pensar que se cometió el asesinato sin calcular el momento. Justo en ese instante, estaba una conferencia (...) para presumir cifras en materia de seguridad”, refirió.