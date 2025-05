Con Trump 132 mil mexicanos han perdido su empleo en EU, dice ONG

En Estados Unidos 132 mil mexicanos han perdido sus empleos tan sólo en el primer trimestre del 2025, de acuerdo con los registros del Foro de Remesas de América Latina y el Caribe.

Para la activista Conchita Walker, representante de la organización Defensa por los Migrantes en Denver, Colorado, “la era Trump está resultando apocalíptica en todo: en servicios de salud, en el empleo, en el abasto”.

El Dato: Se estima que cada año los más de 38 millones de mexicanos que viven en EU, sin importar su estatus migratorio, aportan 324 millones de dólares a la economía del país.

Señaló que las políticas migratorias cada vez más restrictivas están golpeando directamente a las comunidades y, en algunos casos, los migrantes están escondidos en sus hogares para evitar la deportación desde sus empleos, lo que repercute ya en la falta de trabajadores y, posteriormente, muchos patrones dejan de contratarlos.

Walker, quien lleva más de 30 años radicando en EU y es esposa de un estadounidense, dijo que el escenario no es más favorecedor para los nacidos en aquel país.

“Ya sean nacidos y de padres mexicanos, o 100 por ciento estadounidenses, hay muchas cosas que están en desequilibrio. La semana pasada fui al supermercado y descubrí que cuando antes compraba ciertos productos con 50 dólares, ahora costaron 180 dólares”, señaló.

64.7 mil mdd recibió México en remesas durante 2024

La industria de la construcción ha experimentado una reducción en el número de trabajadores nacidos en México desde 2007; sin embargo, la baja, para inicios del primer trimestre de este año, superará “récords nunca antes vistos, lo que contribuye a una escasez de empleados en un sector clave para la economía del país”, dijo la American Business Immigration Coalition, una organización bipartidista de empresarios.

Ante ese escenario, la organización lanzó una campaña para advertir sobre la escasez de trabajadores y promover una reforma migratoria que facilite la contratación de empleados extranjeros, a través de políticas de legalidad que den abasto a los sectores laborales, donde los estadounidenses no toman empleos que la comunidad latina si adquiría.

Samuel, miembro de la coalición, quien prefirió mantener su apellido en el anonimato por miedo a represalias, comentó que si bien desde su campaña el ahora presidente prometió endurecer las políticas migratorias, “lo que no consideró fueron los alcances de lo que esto implicaría, al menos no en el sentido de empleo, servicios y capital humano.

“Es un tema que nos involucra a todos, no sólo a los migrantes. EU es un país históricamente migrante; nunca los trabajos que toman los estadounidenses corresponden a los que hacen los latinos en general, y menos particularmente los mexicanos, que además de tener una mano de obra de alta calidad, trabajan muchas jornadas en el campo, en la construcción, en los servicios de salud”, expresó.

Añadió que para presentar estas preocupaciones, pidieron a legisladores modificaciones en las políticas de inmigración que permitan regularizar la situación de trabajadores en riesgo de deportación: “Nosotros, como empresas, metemos las manos por ellos”.

El empleador, radicado en Texas, señaló que el think tank Latino Donor Collaborative (LDC) ha resaltado la importancia de la comunidad en la economía de EU, señalando que su aporte al Producto Interno Bruto (PIB) del país asciende a 3.6 billones de dólares.

“Los datos son claros, el Congreso y el presidente lo saben; ellos mismos tienen empleados migrantes, y no dudo que muchos sin documentación. A pesar de este impacto económico, las restricciones migratorias han afectado tanto a trabajadores no calificados como a profesionales en sectores especializados, como la ingeniería y la tecnología”, señaló.

Carlos Mayorga, del colectivo Migrantes en Defensa de sus Derechos en Florida, señaló que en otro caso, el de los agricultores, se han reportado pérdidas de cultivos debido a la falta de trabajadores que puedan cosechar a tiempo, por lo que algunos productores y empresarios han optando por mecanizar los procesos agrícolas, lo que suma a la pérdida de empleos para los latinos; sin embargo, destacó que esa alternativa no es viable para todos los cultivos ni para todas las regiones del país.

“Cree el presidente que tiene solucionado este tema pero no es así, no todos los productos pueden mecanizarse, no todo puede sustituirse por una máquina. Es triste ver que de 10 mexicanos que veías en la colecta de la lechuga, por ejemplo, desde enero a la fecha, ahora ves dos, con una pérdida de otros ocho, y no todos por deportación, sino porque se esconden, con la esperanza de pronto volver a salir; prefieren perder el empleo que perder su estancia aquí en este país”, señaló.

Queremos que no haya impuesto a remesas: CSP

› Por Claudia Arellano

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “lo que queremos es que sea cero el impuesto al envío de las remesas, y no sólo del 3.5 por ciento; consideramos absolutamente injusto que se aplique”.

Asimismo, comentó en su conferencia matutina que la comitiva de legisladores que fue a Estados Unidos continúa con su labor de dialogar y manifestar su rechazo a tal medida ante sus homólogos y trabajando en pro de los mexicanos migrantes.

Adicionalmente, Sheinbaum Pardo informó que su Gobierno enviará otra comitiva para tratar de frenar el gravamen, como parte de un plan fiscal y presupuestario impulsado por su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

“Se va otro equipo esta semana que viene a hablar con senadores, y a hablar con nuestra comunidad del otro lado de la frontera para evitar que haya este impuesto”, dijo.

La mandataria reiteró que la propuesta del Partido Republicano de gravar con una tasa de 3.5 por ciento los recursos que envían los migrantes a sus países de origen es violatoria de tratados bilaterales y reiteró su petición a los migrantes mexicanos de que envíen cartas a congresistas contra este impuesto.

“Creemos que es una buena idea que nuestros connacionales en Estados Unidos, nuestros paisanos y paisanas también envíen cartas a sus congresistas, tengan la nacionalidad o no, diciendo que este impuesto sería discriminatorio, los invitamos a que sigan enviando sus cartas”, señaló.

Momentos después, la Presidenta presentó un video en el cual varios mexicanos radicados en Estados Unidos hablaron de las remesas e hicieron un llamado a las autoridades para que se ponga alto a este gravamen.

Consideró que, a pesar del posible gravamen, los migrantes seguirán enviando dinero a sus países de origen, por lo que la afectación sería para EU, porque reducirían su consumo.

Ante los comentarios de Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, quien calificó como “fracaso” la reducción obtenida por legisladores mexicanos en Estados Unidos, señaló que esto también sería un fracaso de los legisladores de ese partido.

