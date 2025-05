GGL celebra contratos irregulares por 726 mdd

Durante la conferencia mañanera de ayer, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que la Corte Civil de Florida, Estados Unidos, resolvió que Genaro García Luna y Linda Cristina Pereira, su esposa, tendrán que devolver dinero público.

Aseguró que en el periodo de 2009 a 2018 se generaron 30 contratos irregulares del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Policía Federal por 725.9 millones de dólares.

El Dato: La UIF detalló que el dinero de García Luna supuestamente sirvió para financiar campañas políticas; además, señaló que EU emitirá juicio contra otras de sus empresas.

Asimismo, señaló que con el cambio de gobierno se detectó y se presentó una demanda civil contra los implicados. En la primera fase del proceso, el juez resolvió que fueran entregados a la Federación 12.5 millones de dólares.

El funcionario comentó que, al tener un indicio de los datos y cifras por contratos irregulares, procedieron ante una demanda en Florida, estado en donde se encontraba registrado el domicilio de García Luna y Linda Pereyra.

Adicionalmente,Pablo Gómez señaló que, al no obtener una respuesta positiva por parte del exfuncionario y su esposa, las autoridades estadounidenses resolvieron el caso a favor del Gobierno de México y traspasaron las propiedades ahí registradas a los quejosos.

Destacó que la Federación demandó al exfuncionario por 250 millones de dólares, y comentó: “Gracias a la labor de la extitular de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, se abrió el panorama y se aportó en el esclarecimiento del asunto.

Pablo Gómez agregó: “La situación fue mejorando. Rosa Icela Rodríguez jugó un papel importante como secretaria de Seguridad; abrió completamente todo y dio un aporte invaluable para el esclarecimiento de las operaciones que se hicieron dentro de la trama corrupta de Genaro García Luna”.

Además, explicó que posteriormente se demandó a la esposa de García Luna por 580 millones de dólares, “los cuales ya fueron pagados”.

El funcionario afirmó que el dinero que salió del país producto de un esquema de defraudación de dos sexenios sucesivos ya regresó, pero advirtió que el asunto “no queda hasta aquí; la continuidad del proceso no está definida en términos de fechas, pero será en breve”.

También destacó que la sentencia millonaria contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, y su esposa, Linda Cristina Pereyra, emitida por una jueza de Miami en la víspera, equivale a tres veces la cantidad demandada originalmente por el Gobierno de México.

La sentencia de referencia fue emitida por la jueza Lisa Walsh, y se deriva de la demanda interpuesta en septiembre de 2021 por la UIF en contra de quien fuera un alto funcionario en la administración del ahora expresidente Felipe Calderón.

En su intervención, la Presidenta Claudia Sheinbaum criticó que un tribunal mexicano, a pesar de las pruebas en contra de los mencionados personajes, continuara otorgándoles amparos y apelaciones contra el Gobierno mexicano, ya que García Luna defendía el hecho de descongelar las cuentas.

“Desde 2021 se abrió el juicio, se dieron todas las pruebas; acaba de resolverse que todo ese dinero no era propiedad privada, sino pública, o sea, corrupción. Después de que salió del Gobierno, seguía haciendo negocios con recursos públicos; esto no se trató en el juicio de García Luna, no permitieron que esa parte entrara, sólo la parte cuando fue servidor público.

“Es un resultado muy importante, porque significa que había un modus operandi con funcionarios del Gobierno de Calderón y de Enrique Peña Nieto”, dijo la mandataria federal.