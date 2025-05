Réplica de candidato a magistrado del Primer Circuito de CDMX

Sr. Director:

En relación con la publicación difundida este 20 de mayo en la columna “Bajo sospecha”, intitulada “La tragedia de la reforma”:

Aclaro que no he sido sentenciado ni declarado culpable por delito alguno. Cuento con constancias oficiales de no antecedentes penales que así lo acreditan. Es cierto que fui detenido el año pasado, pero ello obedeció a una denuncia carente de sustento derivada de mi labor en defensa del medio ambiente, la cual ha sido incluso reconocida por diversas organizaciones civiles como un caso de criminalización contra personas defensoras de derechos colectivos.

Pablo Andrei Zamudio Díaz

Candidato a magistrado del Primer Circuito

de Ciudad de México en Materia Administrativa