Apertura al diálogo

Y hablando de la CNTE, nos hacen ver que no ha sido el Gobierno federal el que se ha cerrado al diálogo. Y prueba de ello es el comunicado que ayer emitieron las secretarías de Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, y de Educación Pública, que encabeza Mario Delgado, en el que refrendan su apertura a continuar con las mesas de trabajo con el magisterio disidente como una “acción de la mayor importancia”. Lo anterior, se ha precisado, a efecto de que el magisterio pueda regresar a sus comunidades; que las escuelas reinicien clases a la brevedad y preparen el cierre del ciclo escolar sin contratiempos, para no afectar a niñas y niños por el paro en alrededor de 7% de los planteles. “El Gobierno federal reitera su compromiso con la libertad de expresión, de prensa, de reunión, de movilización pacífica, con el respeto a los derechos humanos y la no represión”, ha señalado. La pelota, pues, está en la cancha de la CNTE.

